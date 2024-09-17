Є ризики повернення – Синєгубов про евакуацію дітей з Куп’янського району
34 сім’ї з дітьми вивезли наразі з небезпечних населених пунктів Куп’янської, Курилівської та Кіндрашівської громад, де нещодавно оголосили примусову евакуацію.
Загалом мають вивезти 236 дітей, зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».
«Деякі сім’ї виїжджають самостійно, у них є місця для проживання, так само забезпечуємо логістику за межі нашої області. Це все робимо безкоштовно для сімей, пропонуємо тимчасове житло на території Харкова, області. 99% залишаються на території області», – повідомив Синєгубов.
Він також зазначив, що є ризики повернення людей, які виїхали. Адже, такі випадки вже фіксували на Харківщині.
«Ми одразу рішенням Ради оборони області забороняємо повертатися, забороняємо проїжджати через блокпости на ті території, звідки проводиться така евакуація. Попередній досвід евакуаційних заходів показує, що все ж таки факти повернення є. І, на жаль, люди страждають після того, йдуть «прильоти», є жертви», – додав Синєгубов.
Примусову евакуацію родин з дітьми оголосили 12 вересня з 29 населених пунктів Куп’янського району. Однак, за даними Синєгубов, фактично вивозять людей з 19 сіл та селищ, адже з 10 населених пунктів такі жителі виїхали раніше.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: діти, евакуація, Купянский, район, сінєгубов, семьи, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2024 в 14:50;
Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "34 сім’ї з дітьми вивезли наразі з небезпечних населених пунктів Куп’янської, Курилівської та Кіндрашівської громад, де нещодавно оголосили примусову евакуацію.".