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На Харківщині розширили зону примусової евакуації: названі громади

Суспільство 13:11   12.09.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині розширили зону примусової евакуації: названі громади Фото: Олег Синєгубов

Примусову евакуацію сімей з дітьми оголосили з 29 населених пунктів Куп’янського району на Харківщині. Таке рішення ухвалили під час Ради оборони області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Примусову евакуацію оголосили у:

🔹 Куп’янській ТГ — 10 населених пунктів, 158 дітей.

🔹 Курилівській ТГ — 6 населених пунктів, 41 дитина.

🔹 Кіндрашівській ТГ — 13 населених пунктів, 70 дітей.

Загалом із зазначених громад мають вивезти 269 дітей, розповів Синєгубов. Наразі евакуювали вже 10 родин.

В ХОВА зазначили, що усі евакуйовані отримають матеріальну, гуманітарну, психологічну та юридичну допомогу. Всі, хто цього потребують, отримують тимчасове проживання. «Гаряча лінія» з питань евакуації – 0-800-33-92-91.

Нагадаємо, 11 вересня голова ХОВА Олег Синегубов повідомляв, що на Куп’янському напрямку ситуація тяжка. Тому збиралися порушити питання про розширення зони примусової евакуації сімей з дітьми.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 13:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Примусову евакуацію сімей з дітьми оголосили з 29 населених пунктів Куп’янського району на Харківщині. Таке рішення ухвалили під час Ради оборони області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".