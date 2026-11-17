Дощі, туман і +12. Прогноз погоди на 18 листопада у Харкові й області
Прогноз погоди на середу, 18 листопада, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей.
У Харківській області протягом доби зберігатиметься хмарна погода ☁️. Прогнозують дощ 🌧, місцями значний.
Вночі та вранці очікують туман 🌫, видимість буде 200 – 500 м.
Вітер прогнозують південний, 7 – 12 м/с, вдень місцями обіцяють пориви вітру до 💨 15 – 20 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 1 до 6° тепла, вдень від 7 до 12° тепла.
У Харкові протягом доби очікують дощ 🌧.
Вночі та вранці прогнозують туман 🌫, видимість буде 200 – 500 м.
Вітер очікують південний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 2 – 4° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 8 – 10° тепла.