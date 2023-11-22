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Збільшили кредит для розвитку бізнесу, за яким Харків відшкодовує відсотки

Суспільство 13:41   22.11.2023
Оксана Якушко
Збільшили кредит для розвитку бізнесу, за яким Харків відшкодовує відсотки

Новий Порядок часткової компенсації з бюджету Харківської міської територіальної громади відсоткових ставок за кредитами, які банки надають на реалізацію проектів малого та середнього бізнесу, затвердили сьогодні, 22 листопада, на сесії Харківської міськради.

Наразі частковій компенсації підлягають відсоткові ставки за кредитами у національній валюті, залученими на строк до трьох років для реалізації бізнес-проектів, обсяг яких не перевищує 3 млн грн (раніше було 750 тис. грн). Часткову компенсацію дають на рівні 50% від суми відсотків, сплачених позичальниками за звітний місяць за кредитним договором, укладеним із банком-партнером.

Крім того, спростили пакет документів для отримання підприємцями часткової компенсації з міського бюджету.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 13:41;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий Порядок часткової компенсації з бюджету Харківської міської територіальної громади відсоткових ставок за кредитами, які банки надають на реалізацію проектів малого та середнього бізнесу, затвердили сьогодні, 22 листопада, на сесії Харківської міськради.".