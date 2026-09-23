Трьом підприємствам у Харкові відшкодують 50% витрат на участь у виставках

Харківська міськрада відшкодує трьом підприємствам 50% видатків на участь у виставково-ярмаркових заходах. Загальна сума відшкодування становитиме близько 127 тисяч гривень.

Згідно з рішенням виконкому міськради, прийнятим 23 вересня, підтримку отримають науково-виробнича компанія, що працює у сфері оборонних технологій, а також два видавництва, які брали участь упродовж травня-червня у спеціалізованих виставках та фестивалях, повідомляє прес-служба мерії.

Механізм ваучерної підтримки підприємців у Харкові запроваджено з 1 січня 2026 року. Він покликаний допомогти підприємцям презентувати свою продукцію, знаходити нових партнерів та розширювати ринки збуту.

Нагадаємо, на Харківщині стартував прийом заявок за умов оновленої програми грантової підтримки “Власна справа 2.0”. Вона стала більш гнучкою, збільшила суми виплат та запровадила систему надбавок.