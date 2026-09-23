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Трьом підприємствам у Харкові відшкодують 50% витрат на участь у виставках

Актуально 19:10   23.09.2026
Тетяна Литвіна
Трьом підприємствам у Харкові відшкодують 50% витрат на участь у виставках

Харківська міськрада відшкодує трьом підприємствам 50% видатків на участь у виставково-ярмаркових заходах. Загальна сума відшкодування становитиме близько 127 тисяч гривень.

Згідно з рішенням виконкому міськради, прийнятим 23 вересня, підтримку отримають науково-виробнича компанія, що працює у сфері оборонних технологій, а також два видавництва, які брали участь упродовж травня-червня у спеціалізованих виставках та фестивалях, повідомляє прес-служба мерії.

Механізм ваучерної підтримки підприємців у Харкові запроваджено з 1 січня 2026 року. Він покликаний допомогти підприємцям презентувати свою продукцію, знаходити нових партнерів та розширювати ринки збуту.

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Нагадаємо, на Харківщині стартував прийом заявок за умов оновленої програми грантової підтримки “Власна справа 2.0”. Вона стала більш гнучкою, збільшила суми виплат та запровадила систему надбавок.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2026 в 19:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська міськрада відшкодує трьом підприємствам 50% видатків на участь у виставково-ярмаркових заходах. Загальна сума відшкодування становитиме близько 127 тисяч гривень.".