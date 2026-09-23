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Трем предприятиям в Харькове возместят 50% расходов на участие в выставках

Актуально 19:10   23.09.2026
Татьяна Литвина
Трем предприятиям в Харькове возместят 50% расходов на участие в выставках Фото: Харьковский городской совет

Харьковский горсовет возместит трем предприятиям 50% расходов на участие в выставочно-ярморочных мероприятиях. Общая сумма возмещения составит около 127 тысяч гривен.

Согласно решению исполкома горсовета, принятому 23 сентября, поддержку получат научно-производственная компания, работающая в сфере оборонных технологий, а также два издательства, участвовавших в течение мая-июня в специализированных выставках и фестивалях, сообщает пресс-служба мэрии.

Механизм ваучерной поддержки предпринимателей в Харькове был введен с 1 января 2026 года. Он призван помочь предпринимателям презентовать свою продукцию, находить новых партнеров и расширять рынки сбыта.

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Напомним, на Харьковщине стартовал прием заявок по условиям обновленной программы грантовой поддержки «Власна справа 2.0». Она стала более гибкой, увеличила суммы выплат и ввела систему надбавок.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2026 в 19:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский горсовет возместит трем предприятиям 50% расходов на участие в выставочно-ярморочных мероприятиях. Общая сумма возмещения составит около 127 тысяч гривен.".