Трем предприятиям в Харькове возместят 50% расходов на участие в выставках

Харьковский горсовет возместит трем предприятиям 50% расходов на участие в выставочно-ярморочных мероприятиях. Общая сумма возмещения составит около 127 тысяч гривен.

Согласно решению исполкома горсовета, принятому 23 сентября, поддержку получат научно-производственная компания, работающая в сфере оборонных технологий, а также два издательства, участвовавших в течение мая-июня в специализированных выставках и фестивалях, сообщает пресс-служба мэрии.

Механизм ваучерной поддержки предпринимателей в Харькове был введен с 1 января 2026 года. Он призван помочь предпринимателям презентовать свою продукцию, находить новых партнеров и расширять рынки сбыта.

Напомним, на Харьковщине стартовал прием заявок по условиям обновленной программы грантовой поддержки «Власна справа 2.0». Она стала более гибкой, увеличила суммы выплат и ввела систему надбавок.