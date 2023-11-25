“Є багато харків’ян, які хочуть платити за проїзд” – депутат міськради
Депутат Харківської міськради та військовослужбовець ЗСУ Максим Радченко назвав міський бюджет “не збалансованим та популістичним” – в основному через рішення залишити безплатним проїзд у міському транспорті.
“Бюджет не підтримав, вважаю його не збалансованим і популістичним, – написав Радченко у фейсбуці. – При зменшенні дохідної частини на ~17% у зв’язку з тим, що забрали ПДФО військових, поліцейських та ДСНС, в ньому залишається безплатний проїзд у громадському транспорті для ВСІХ. Хоча є багато харків’ян, які можуть і навіть хочуть сплачувати проїзд у цей нелегкий час, аби таким чином підтримати рідне місто і громаду”.
Радченко навів для порівняння показники бюджету: витрати на компенсацію вартості проїзду в транспорті та відновлення відомчого житла, що було зруйноване російськими обстрілами.
“На компенсацію безплатного проїзду в бюджет закладено 1,2 млрд грн (бо всі ж розуміють, що безплатного нічого не буває), і ця цифра буде постійно корегуватися у 2024 році в сторону збільшення. А на Програму відновлення пошкодженого (зруйнованого) відомчого житлового фонду всіх форм власності в Харкові запропоновано закласти 70 млн грн”, – зазначив депутат.
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Раніше колеги Радченка Ігор Черняк та Дмитро Булах під час сесії Харківської міськради запропонували розробити механізм, щоб пільгою на проїзд у Харкові могли користуватися лише ті, хто цього справді потребує.
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- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: бюджет, депутат, проезд, сессия;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2023 в 14:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутат Харківської міськради та військовослужбовець ЗСУ Максим Радченко назвав міський бюджет “не збалансованим та популістичним” – в основному через рішення залишити безплатним проїзд у міському транспорті".