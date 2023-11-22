Зробити проїзд у Харкові безплатним не для всіх пропонують депутати міськради

На сесії міськради 22 листопада, на якій затвердили бюджет Харкова на 2024 рік із видатками в 1,2 мільярда гривень на компенсацію безкоштовного проїзду, депутати запропонували розробити механізм, щоб такою пільгою могли користуватися лише ті, хто цього справді потребує, зокрема безробітні та ВПО.

З такою ініціативою виступив депутат Ігор Черняк. Він наголосив, що 1,2 мільярда гривень – це досить велика сума для міського бюджету, яка становить близько 7% запланованих на 2024 рік видатків.

“Я розумію соціальну складову цього рішення, тому що є велика кількість людей, які об’єктивно зараз позбавлені можливості сплачувати за проїзд, які залишилися без заробітку, є багато в нас ВПО. І для них це важливо, вони користуються міським транспортом. Водночас я думаю, що в нас рік довгий і буде можливість розробити такий механізм, коли б цією пільгою, яка надається за рахунок всіх платників податків, могли користуватися саме ті, кому ця пільга потрібна… Давайте продумаємо механізм, яким чином можна диверсифікувати споживачів цієї послуги. Тих, хто дійсно не може сплачувати й тих, хто може”, – сказав Черняк.

“Не йдеться про те, що нам потрібна велика компенсація за проїзд, – додав депутат Дмитро Булах. – Можливо, якісь постійні квитки. Зважаючи, що військовий ПДФО в нас забрали, це трошки облегшить існування наших комунальних підприємств і взагалі бюджету. Треба про це думати й на щось виходити. Дуже важко міському бюджету тягнути цю історію”.

“Будемо враховувати всі пропозиції, які є”, – відповів мер Ігор Терехов і поставив питання про бюджет міста на 2024 рік на голосування.

З основними показниками бюджету Харкова-2024 можна ознайомитись ТУТ.