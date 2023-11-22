Сделать проезд в Харькове бесплатным не для всех предлагают депутаты горсовета

На сессии горсовета 22 ноября, на которой утвердили бюджет Харькова на 2024 год с расходами в 1,2 миллиарда гривен на компенсацию бесплатного проезда, депутаты предложили разработать механизм, чтобы такой льготой могли пользоваться лишь те, кто в этом действительно нуждается, в частности безработные и ВПЛ.

С такой инициативой выступил депутат Игорь Черняк. Он подчеркнул, что 1,2 миллиарда гривен — это достаточно большая сумма для городского бюджета, которая составляет около 7% запланированных на 2024 год расходов.

«Я понимаю социальную составляющую этого решения, потому что есть большое количество людей, которые объективно сейчас лишены возможности платить за проезд, которые остались без заработка, есть много у нас ВПО. И для них это важно, они пользуются городским транспортом. В то же время я думаю, что у нас год долгий, и будет возможность разработать такой механизм, когда бы этой льготой, которая предоставляется за счет всех налогоплательщиков, могли пользоваться именно те, кому эта льгота нужна… Давайте продумаем механизм, каким образом можно диверсифицировать потребителей этой услуги. Тех, кто действительно не может платить и тех, кто может», — сказал Черняк.

«Речь не идет о том, что нам нужна большая компенсация за проезд, — добавил депутат Дмитрий Булах. — Возможно, какие-то постоянные билеты. Учитывая, что военный НДФЛ у нас забрали, это немножко облегчит существование наших коммунальных предприятий и вообще бюджета. Надо об этом думать и на что-то выходить. Очень трудно городскому бюджету тянуть эту историю».

«Будем учитывать все предложения, которые есть», — ответил мэр Игорь Терехов и поставил вопрос о бюджете города на 2024 год на голосование.

С основными показателями бюджета Харькова-2024 можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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