Live
  • Чт 11.04.2024
  • Харьков  +19°С
  • USD 38.99
  • EUR 42.35

Очевидный заказ — глава Харьковского антикоррупционного центра Булах об обыске

Общество 23:53   10.04.2024
Елена Нагорная
Очевидный заказ — глава Харьковского антикоррупционного центра Булах об обыске Фото: Facebook Дмитрия Булаха

Руководитель ОО «Харьковский антикоррупционный центр», военный НГУ и депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах сообщил, что в ходе обыска у него изъяли телефон.

«Да, обыск. Я без телефона, его изъяли. Больше ничего не нашли. Да и не могли найти, собственно. Постановление — дичь. Это очевидный заказ. Рыли, ребята, рыли и нарыли одно большое них*я», — написал Булах на своей странице в Facebook.

Ранее в ОО «Харьковский антикоррупционный центр» сообщили, что сотрудники ГБР и СБУ пришли с обысками домой к главе организации Дмитрию Булаху. По данным ХАЦ, силовики «требовали предоставить сведения, связанные с прохождением военной службы». Активисты считают это продолжением кампании давления на представителей общественного сектора Украины. В организации отмечают, что Булах добровольно мобилизовался в ВСУ весной 2023 года и сейчас проходит службу в одной из частей НГУ. Но этому предшествовали «странные» события, которые до сих пор не разглашались, «чтобы не дизморалить общество». В частности, по словам самого Булаха, в июне 2022 года повестку ему вручили представители Департамента стратегических расследований Нацполиции и ТЦК — возле дома его матери. Также в ХАЦ заявляют, что с осени 2023 года за Булахом следили.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 10.04: удар по Липцам, энергопомощь, обыски у Булаха
Главные новости Харькова 10.04: удар по Липцам, энергопомощь, обыски у Булаха
10.04.2024, 23:59
Жара усиливается: прогноз погоды в Харькове и области на 11 апреля
Жара усиливается: прогноз погоды в Харькове и области на 11 апреля
10.04.2024, 19:45
Очевидный заказ — глава Харьковского антикоррупционного центра Булах об обыске
Очевидный заказ — глава Харьковского антикоррупционного центра Булах об обыске
10.04.2024, 23:53
Авиаудар по центру Харькова: от взрывов легли на траву футболисты, видео копов
Авиаудар по центру Харькова: от взрывов легли на траву футболисты, видео копов
10.04.2024, 18:51
Зачем Зеркальную струю ремонтируют сейчас, объяснили в горсовете Харькова
Зачем Зеркальную струю ремонтируют сейчас, объяснили в горсовете Харькова
09.04.2024, 21:43
Деньги на бомбоубежища и топливо для генераторов пообещал Зеленский в Харькове
Деньги на бомбоубежища и топливо для генераторов пообещал Зеленский в Харькове
09.04.2024, 18:51

Новости по теме:

22:10
В Харьковском антикоррупционном центре заявили об обысках у их главы Булаха
21:48
Сделать проезд в Харькове бесплатным не для всех предлагают депутаты горсовета
08:42
Депутат Харьковского горсовета призвал голосовать против переименования улицы
11:17
Как переименуют парк Горького в Харькове — информация депутата горсовета
13:21
Григоренко против Жукова: горсовет снова проиграл

Вы читали новость: «Очевидный заказ — глава Харьковского антикоррупционного центра Булах об обыске»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 23:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель ОО «Харьковский антикоррупционный центр», военный НГУ и депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах сообщил, что в ходе обыска у него изъяли телефон".