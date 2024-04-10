Очевидный заказ — глава Харьковского антикоррупционного центра Булах об обыске
Руководитель ОО «Харьковский антикоррупционный центр», военный НГУ и депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах сообщил, что в ходе обыска у него изъяли телефон.
«Да, обыск. Я без телефона, его изъяли. Больше ничего не нашли. Да и не могли найти, собственно. Постановление — дичь. Это очевидный заказ. Рыли, ребята, рыли и нарыли одно большое них*я», — написал Булах на своей странице в Facebook.
Ранее в ОО «Харьковский антикоррупционный центр» сообщили, что сотрудники ГБР и СБУ пришли с обысками домой к главе организации Дмитрию Булаху. По данным ХАЦ, силовики «требовали предоставить сведения, связанные с прохождением военной службы». Активисты считают это продолжением кампании давления на представителей общественного сектора Украины. В организации отмечают, что Булах добровольно мобилизовался в ВСУ весной 2023 года и сейчас проходит службу в одной из частей НГУ. Но этому предшествовали «странные» события, которые до сих пор не разглашались, «чтобы не дизморалить общество». В частности, по словам самого Булаха, в июне 2022 года повестку ему вручили представители Департамента стратегических расследований Нацполиции и ТЦК — возле дома его матери. Также в ХАЦ заявляют, что с осени 2023 года за Булахом следили.
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- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: булах, обыски, харьковский антикоррупционный центр, ХАЦ;
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 23:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель ОО «Харьковский антикоррупционный центр», военный НГУ и депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах сообщил, что в ходе обыска у него изъяли телефон".