Коммуникация тяжеловата — харьковский депутат о взаимоотношениях мэрии и ХОВА

Депутат Харьковского горсовета и руководитель ХАЦ Дмитрий Булах в интервью МГ «Объектив» рассказал, какие вопросы у него накопились к ХОВА.

Есть ли сложности во взаимоотношениях между областным и городским руководством — на этот вопрос Булах ответил аккуратно, с некоторыми оговорками.

«Смотрите, я всего лишь один депутат городского совета и мне неизвестно о коммуникации главы городского совета или его заместителей, или руководства города. Ну, наверное неизвестно. Но то, что я вижу просто как человек, который более-менее разбирается в этих процессах. Мне кажется, что коммуникация тяжеловата. И я, как тот же представитель городского совета, считаю, что это плохо. Потому что такие времена, все же лучше коммуницировать больше. Это первое. А второе, лично мое впечатление, что здесь проблема во многом в областной администрации. У меня много вопросов к областной администрации», — сказал Булах.

На просьбу уточнить, какие именно у него вопросы к ХОВА, руководитель ОО «Харьковский антикоррупционный центр» отметил, что не хотел бы обострять. Однако привел несколько примеров.

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«Относительно того, что произошло с фортификациями нашими, с другими вещами, у меня очень много вопросов, что происходит. И это не добавляет их деятельности. Та же школа в Старом Салтове восстановлена, снова разбомблена. Ну, очень много вопросов по приоритетности. Для меня это выглядит как попытка просто освоить бюджет и вывести средства. Часто. У меня много таких вопросов. Я не вижу анализа ошибок, во многом. К сожалению. Есть у меня с чем сравнивать, как функционирует городской совет и областная администрация, еще как у военного. По городскому совету гораздо меньше вопросов. То, что я знаю, что городской совет помогает достаточно. По-разному, но я знаю, что помогает. Помогает ли областная администрация? Ну, что-то помогает, пожалуй, но, опять же, очень много вопросов. Вот очень много вопросов, просто не время их сейчас озвучивать. Я думаю, что эти вопросы все равно придется озвучивать, на них отвечать, что происходило в эти времена», — пояснил депутат.