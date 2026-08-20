Масштабные обыски в воинских частях: ГБР работает и на Харьковщине

20 августа правоохранители начали масштабную операцию «Справедливость для бойцов», сообщили в ГБР. Отмечается, что во взаимодействии с Генштабом и Офисом генпрокурора противодействуют злоупотреблениям в воинских частях, из-за которых бюджет теряет средства, а воинов используют не для выполнения задач обороны государства.

Цель операции, говорят правоохранители, разоблачить военнослужащих, которые только формально состоят на службе, незаконно получают выплаты или фактически работают на частные интересы командиров.

«Отдельное внимание уделено случаям, когда подчиненных вместо выполнения военных обязанностей привлекают к строительным, хозяйственным и другим частным работам. Следственные действия проводятся в разных регионах Украины. Всего в рамках 21 уголовного производства запланировано 72 обыска», — рассказали в ДБР.

Основная часть производств касается незаконного начисления и получения выплат. В 12 таких производствах проводятся 58 обысков. По их результатам планируется сообщить о подозрении 20 лицам.

Еще пять обысков проводят в производстве по незаконному использованию труда военнослужащих. Девять — по делу о коррупционных злоупотреблениях, в котором готовятся подозрения двум фигурантам.

«В целом по результатам операции планируется сообщить о подозрении 22 лицам. Кроме того, ГБР завершило расследование еще в четырех уголовных производствах по незаконным выплатам военнослужащим. Обвинительные акты в отношении 16 человек планируется направить в суд», — добавили правоохранители.

Как сообщает издание «Украинская правда», со ссылкой на источник в правоохранительных органах, обыски проводятся в воинских частях Киевской, Черниговской, Винницкой, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Ивано-Франковской и Житомирской областей.