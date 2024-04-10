“Очевидне замовлення” – голова ХАЦ Булах про обшук у себе вдома

Керівник ГО “Харківський антикорупційний центр”, військовий НГУ та депутат Харківської міськради Дмитро Булах повідомив, що під час обшуку у нього вилучили телефон.

“Так, обшук. Я без телефону, його вилучили. Більше нічого не знайшли. Та і не могли знайти, власне. Ухвала – дічь. Це очевидне замовлення. Рили, хлопці, рили і нарили одне велике ніх*я”, – написав Булах на своїй сторінці у фейсбуці.

Раніше в ГО «Харківський антикорупційний центр» повідомили, що співробітники ДБР та СБУ прийшли з обшуками додому до голови організації Дмитра Булаха. За даними ХАЦ, силовики “вимагали надати відомості, пов’язані з проходженням військової служби”. Активісти вважають це продовженням кампанії тиску на представників громадського сектору України. В організації наголошують, що Булах добровільно мобілізувався до ЗСУ навесні 2023 року і зараз проходить службу в одній із частин НГУ. Але цьому передували “дивні” події, які дотепер не розголошувалися, “аби не дизморалити суспільство”. Зокрема, за словами самого Булаха, у червні 2022 року повістку йому вручили представники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції й ТЦК – біля дому його матері. Також у ХАЦ заявляють, що з осені 2023 року за Булахом стежили.