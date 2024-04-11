ДБР прокоментувало обшуки у Булаха, ХАЦ каже: за ним стежили пів року

ДБР у коментарі «Українській правді» підкреслило, що кримінальну справу порушено через зловживання і вона «ні в якому разі не стосується діяльності громадської організації». У ХАЦ наголошують, що за їхнім колегою пів року стежили представники силових структур.

ДБР заявило, що їхні працівники за матеріалами СБУ відкрили кримінальне провадження за фактом можливих зловживань під час зарахування на службу військовослужбовців.

У межах цього розслідування працівники Бюро з’ясовують можливе перевищення повноважень командуванням однієї з військових частин Нацгвардії, яка дислокується на Харківщині.

“10 квітня 2024 року ДБР та СБУ провели слідчі дії у вказаній військовій частині та за місцем проживання одного з фігурантів, який є представником антикорупційної громадської організації. Зазначаємо, що кримінальне провадження, відкрите за матеріалами СБУ ще у серпні 2023 року, жодним чином не стосується діяльності громадської організації. Під час обшуків речі, які стосуються діяльності ГО не вилучалися. ДБР наголошує, що всі процесуальні дії відбуваються виключно в межах закону і будь-які спекуляції на такій темі не є доречними”, – заявили у ДБР.

«Але чому ДБР жодним чином не згадує, що пів року, з серпня 2023-го, стежило за діючим військовослужбовцем та Головою Правління ХАЦ, міняючи машини та оперативних співробітників? Чи брала участь у стеженні СБУ, за чиїм повідомленням і було зареєстровано кримінальне провадження? Чому в обшуках брали участь оперативники СБУ, зокрема підполковник Служби? Це піврічне витрачання коштів платників податків у прифронтовому Харкові дійсно «жодним чином не стосується діяльності громадської організації»?”– запитує ХАЦ.

Раніше в ГО «Харківський антикорупційний центр» повідомили, що співробітники ДБР та СБУ прийшли з обшуками додому до голови організації Дмитра Булаха. За даними ХАЦ, силовики “вимагали надати відомості, пов’язані з проходженням військової служби”. Активісти вважають це продовженням кампанії тиску на представників громадського сектору України. В організації наголошують, що Булах добровільно мобілізувався до ЗСУ навесні 2023 року і зараз проходить службу в одній із частин НГУ. Але цьому передували “дивні” події, які дотепер не розголошувалися, “аби не дизморалити суспільство”. Зокрема, за словами самого Булаха, у червні 2022 року повістку йому вручили представники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції й ТЦК – біля дому його матері.