Порушили карну справу через стрілянину за можливої ​​участі ТЦК у Харкові

Кримінальне провадження відкрили за фактом інциденту у Київському районі Харкова, що стався увечері 23 серпня, повідомляє Нацполіція.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події й осіб, що можуть бути причетними до інциденту на Північній Салтівці, а також можливих свідків стрілянини. Поліціянти проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, як писала раніше МГ «Об’єктив», у соцмережі поширили відео, де є кадри конфліктної ситуації, під час якої, за твердженням авторів публікації, пролунали постріли. Інцидент стався 23 серпня близько 22:20 на Північній Салтівці.

За цим фактом події слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

У межах кримінального провадження проводять розслідування, щоб встановити обставини події, свідків, та перевірити інформацію, поширену у соцмережах, зокрема щодо можливого застосування зброї.

Поліція закликає громадян, які стали свідками події або мають фото- чи відеозаписи, що можуть мати значення для розслідування, звернутися до правоохоронців та надати наявну інформацію.