Почали слідство щодо жінки, яка ховала дітей від евакуації під Куп’янськом
Правоохоронці Харківщини розслідують факт неналежного виконання матір’ю батьківських обов’язків, яка уникала примусової евакуації, повідомляє Нацполіція.
Слідчі встановлюють обставини перебування жінки з двома малолітніми дітьми в селі Новоосинове на Купʼянщині, який зазнав ворожого обстрілу.
20 лютого у цьому селі унаслідок авіаударів росіян загинув чоловік евакуйованої жінки та ще одна місцева жителька. А важко поранену жінку разом із двома дітьми, старша також зазнала тяжких травм, евакуювали з села. Раніше ЗМІ повідомляли, що жінка з дітьми не виїздила з села через чоловіка, який ховався від мобілізації.
Наразі мати дітей перебуває в лікарні.
Відомості щодо злочину внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 166 – злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною.
Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: уголовное дело;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2026 в 19:06;