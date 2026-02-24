Росія проти Дурова: власника Telegram звинувачують у тероризмі

Історія із уповільненням роботи Telegram у РФ отримала продовження. Наразі засновника месенджера намагаються зробити “терористом”.

“Російські держмедіа заявили про порушення кримінальної справи проти засновника Telegram Павла Дурова за статтею про сприяння терористичній діяльності. У публікаціях стверджується, що месенджер нібито використовується для підготовки злочинів і терактів, а адміністрація Telegram не реагує на запити російських правоохоронців“, – пише український Центр стратегічних комунікацій.

Наявність кримінальної справи проти себе підтвердив і сам Дуров.

“Росія порушила проти мене кримінальну справу за “пособництво тероризму”. Щодня влада вигадує нові приводи, щоб обмежити доступ росіян до Telegram, прагнучи придушити право на недоторканність приватного життя і свободу слова. Сумне видовище держави, яка боїться власного народу”, – написав він у своєму англомовному Telegram-каналі.

Раніше в російськомовному каналі Дуров критикував спроби влади РФ уповільнити месенджер і замінити його “аналоговнетним” державним Max, який на думку ряду експертів є відвертою шпигунською програмою. Засновник Telegram пояснив, чому, на його думку, не можна проводити паралелі між Max та китайським месенджером WeChat.

“WeChat не призначали “національним месенджером” і не нав’язували людям. Він став абсолютним лідером у вільній конкурентній боротьбі початку 2010-х, запропонувавши китайським користувачам кращий сервіс з десятків претендентів (серед яких були й міжнародні месенджери на кшталт WhatsApp, доступні в ті роки без обмежень). Лише після того, як WeChat органічно завоював більшість аудиторії, держава почала інтегрувати в нього свої послуги. Так само головними месенджерами в Кореї та Японії (понад 90% ринку) стали KakaoTalk і LINE — також без блокувань іноземних конкурентів і без адміністративної підтримки”, – пояснив Дуров.

Він вважає, що спроба РФ нав’язати населенню свій держмесенджер не має успішних прикладів у світовій практиці.

Зазначимо, що в Україні з початком повномасштабного вторгнення РФ одночасно активізувалися дві тенденції. Перша – збільшення відсотка людей, які отримують інформацію з Telegram порівняно з іншими джерелами (сайтами та ТБ). Друга пов’язана із обґрунтованими сумнівами щодо захищеності Telegram від впливу російських спецслужб. А також – небезпекою поширення дезінформації через анонімні Telegram-канали, збору даних про наслідки обстрілів, локації та переміщення ЗСУ, можливість вербування українців (у тому числі підлітків) російськими спецслужбами через чат-боти тощо. Керівник Головного управління розвідки Міноборони України (а зараз голова Офісу президента України) Кирило Буданов неодноразово висловлювався про небезпеку Telegram. У вересні 2024 року Національний координаційний центр кібербезпеки та РНБО видали заборону держслужбовцям та військовим користуватися месенджером Telegram на робочих пристроях.