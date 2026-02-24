Live

Росія проти Дурова: власника Telegram звинувачують у тероризмі

Політика 20:17   24.02.2026
Оксана Горун
Росія проти Дурова: власника Telegram звинувачують у тероризмі

Історія із уповільненням роботи Telegram у РФ отримала продовження. Наразі засновника месенджера намагаються зробити “терористом”.

“Російські держмедіа заявили про порушення кримінальної справи проти засновника Telegram Павла Дурова за статтею про сприяння терористичній діяльності. У публікаціях стверджується, що месенджер нібито використовується для підготовки злочинів і терактів, а адміністрація Telegram не реагує на запити російських правоохоронців“, – пише український Центр стратегічних комунікацій.

Наявність кримінальної справи проти себе підтвердив і сам Дуров.

“Росія порушила проти мене кримінальну справу за “пособництво тероризму”. Щодня влада вигадує нові приводи, щоб обмежити доступ росіян до Telegram, прагнучи придушити право на недоторканність приватного життя і свободу слова. Сумне видовище держави, яка боїться власного народу”, – написав він у своєму англомовному Telegram-каналі.

Раніше в російськомовному каналі Дуров критикував спроби влади РФ уповільнити месенджер і замінити його “аналоговнетним” державним Max, який на думку ряду експертів є відвертою шпигунською програмою. Засновник Telegram пояснив, чому, на його думку, не можна проводити паралелі між Max та китайським месенджером WeChat.

“WeChat не призначали “національним месенджером” і не нав’язували людям. Він став абсолютним лідером у вільній конкурентній боротьбі початку 2010-х, запропонувавши китайським користувачам кращий сервіс з десятків претендентів (серед яких були й міжнародні месенджери на кшталт WhatsApp, доступні в ті роки без обмежень). Лише після того, як WeChat органічно завоював більшість аудиторії, держава почала інтегрувати в нього свої послуги. Так само головними месенджерами в Кореї та Японії (понад 90% ринку) стали KakaoTalk і LINE — також без блокувань іноземних конкурентів і без адміністративної підтримки”, – пояснив Дуров.

Він вважає, що спроба РФ нав’язати населенню свій держмесенджер не має успішних прикладів у світовій практиці.

Читайте також: Чому анонімні TG-канали – це не свобода слова, а маніпуляція – Портников

Зазначимо, що в Україні з початком повномасштабного вторгнення РФ одночасно активізувалися дві тенденції. Перша – збільшення відсотка людей, які отримують інформацію з Telegram порівняно з іншими джерелами (сайтами та ТБ). Друга пов’язана із обґрунтованими сумнівами щодо захищеності Telegram від впливу російських спецслужб. А також – небезпекою поширення дезінформації через анонімні Telegram-канали, збору даних про наслідки обстрілів, локації та переміщення ЗСУ, можливість вербування українців (у тому числі підлітків) російськими спецслужбами через чат-боти тощо. Керівник Головного управління розвідки Міноборони України (а зараз голова Офісу президента України) Кирило Буданов неодноразово висловлювався про небезпеку Telegram. У вересні 2024 року Національний координаційний центр кібербезпеки та РНБО видали заборону держслужбовцям та військовим користуватися месенджером Telegram на робочих пристроях.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Мокрий сніг і слабкий туман: прогноз погоди в Харкові та області на 25 лютого
Мокрий сніг і слабкий туман: прогноз погоди в Харкові та області на 25 лютого
24.02.2026, 21:22
Вагон, який атакували БпЛА на Харківщині, перетворили на арт-роботу (фото)
Вагон, який атакували БпЛА на Харківщині, перетворили на арт-роботу (фото)
24.02.2026, 20:42
Об’єкт газовидобутку на Харківщині атакує РФ 24 лютого – Нафтогаз
Об’єкт газовидобутку на Харківщині атакує РФ 24 лютого – Нафтогаз
24.02.2026, 18:25
Сирський особисто нагородив молодшого сержанта із харківської 92-ї ОШБр
Сирський особисто нагородив молодшого сержанта із харківської 92-ї ОШБр
24.02.2026, 17:22
Де сьогодні, 24 лютого, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ
Де сьогодні, 24 лютого, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ
24.02.2026, 16:42
“Усе буде чітко” – за втечу ухилянта з Харкова в Молдову просили $14 000
“Усе буде чітко” – за втечу ухилянта з Харкова в Молдову просили $14 000
24.02.2026, 18:00

Новини за темою:

15.10.2025
Чому анонімні телеграм-канали – це не свобода слова, а маніпуляція – Портников
14.08.2025
Сьогодні 14 серпня: яке свято та день в історії
07.04.2025
Телеграм почав блокувати канали, які не влаштовують владу РФ – Казанський
03.10.2024
У роботі Телеграму стався збій: що відомо
27.09.2024
«Друг просить у борг»: понад 20 жертв шахраїв, справа у суді на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Росія проти Дурова: власника Telegram звинувачують у тероризмі», то перегляньте більше у розділі Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2026 в 20:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Історія із уповільненням роботи Telegram у РФ отримала продовження. Наразі засновника месенджера намагаються зробити “терористом”".