Депутат Харківської облради від ОПЗЖ пішов до війська
Депутат Харківської облради від ОПЗЖ та юрист Сергій Гладкоскок мобілізувався до лав ЗСУ і навіть прийняв військову присягу.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Сьогодні визначний для мене день. Прийняв військову присягу на вірність народу України!» – написав Глакоскок.
Відомий харківський волонтер і журналіст Павло Федосенко повідомив, що поштовхом до раптової мобілізації Гладкоскока стало те, що кримінальна справа , за якою депутат проходить, почала швидко рухатися.
«Це могла би бути дуже коротка та надзвичайно мотивуюча історія, але, як кажуть, є одне але. Сергій Гладкоскок – фігурант кримінального провадження про давання хабаря, яке тягнеться з 2019 року. Другим фігурантом виступає заступник керівника Харківської місцевої прокуратури № 3 Антон Боровський», – повідомив Федосенко.
«Як і водиться в правовій державі, більше п’яти років справа лежала в столі. І раптом – почала рухатися. 6 вересня цього року відбулося підготовче засідання. А вже за 11 днів – друге, під час якого прокурор попросив про відвід судді. Клопотання було задоволено. За дивним збігом обставин, два наступних судді теж взяли самовідвід (останній – 30 вересня), затягнувши й без того нескінченну справу», – розповів Федосенко.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: армия, ЗСУ, мобілізація, Сергей Глакоскок, служба, суд, уголовное дело, уголовное производство;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 21:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутат Харківської облради від ОПЗЖ та юрист Сергій Гладкоскок мобілізувався до лав ЗСУ і навіть прийняв військову присягу.".