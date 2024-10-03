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Депутат Харківської облради від ОПЗЖ пішов до війська

Суспільство 21:24   03.10.2024
Оксана Якушко
Депутат Харківської облради від ОПЗЖ пішов до війська

Депутат Харківської облради від ОПЗЖ та юрист Сергій Гладкоскок мобілізувався до лав ЗСУ і навіть прийняв військову присягу.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні визначний для мене день. Прийняв військову присягу на вірність народу України!» – написав Глакоскок.

Відомий харківський волонтер і журналіст Павло Федосенко повідомив, що поштовхом до раптової мобілізації Гладкоскока стало те, що кримінальна справа , за якою депутат проходить, почала швидко рухатися.

«Це могла би бути дуже коротка та надзвичайно мотивуюча історія, але, як кажуть, є одне але. Сергій Гладкоскок – фігурант кримінального провадження про давання хабаря, яке тягнеться з 2019 року. Другим фігурантом виступає заступник керівника Харківської місцевої прокуратури № 3 Антон Боровський», – повідомив Федосенко.

«Як і водиться в правовій державі, більше п’яти років справа лежала в столі. І раптом – почала рухатися. 6 вересня цього року відбулося підготовче засідання. А вже за 11 днів – друге, під час якого прокурор попросив про відвід судді. Клопотання було задоволено. За дивним збігом обставин, два наступних судді теж взяли самовідвід (останній – 30 вересня), затягнувши й без того нескінченну справу», – розповів Федосенко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 21:24;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутат Харківської облради від ОПЗЖ та юрист Сергій Гладкоскок мобілізувався до лав ЗСУ і навіть прийняв військову присягу.".