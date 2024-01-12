Був вражений до сліз – ексголова Харківської облради Товмасян про службу в ЗСУ
Колишній голова Харківської обласної ради Артур Товмасян, якого судять за корупцію і який приєднався до лав ЗСУ, поділився на власній сторінці у Facebook спостереженнями за життям та звичаями в армії.
На фотографіях Товмасяна – типова їжа військових, побут та відпочинок бійців після навчань.
Екс-чиновник зазначив, що іноді він спостерігає у соцмережах за пекельними дискусіями щодо законопроекту про мобілізацію. І нагадав, що армія – це не покарання, а обов’язок для кожного громадянина.
«Тож, що мене вразило за ці кілька місяців служби? Перше: відсутність ниття. Армійський побут – це не курорт і навіть не санаторій. Жити доводиться в наметах, грітися «буржуйками» і чергувати вночі, щоб вогонь не згас і ви з побратимами не замерзли. Харчування також у польових умовах. А ще – постійні тренування. І це все на вулиці, на полігонах, не зважаючи на погоду. Тому застуди – це така ж невідʼємна частина життя кожного солдата. Незважаючи на складнощі армійських буднів – я не чую, щоб хтось на це скаржився. Тут немає розмов про те, який «поганий рік», «кислий суп», «холодний намет». Військові обʼєднані, кожен займається своєю справою, на позитиві, тримають бойовий дух», – розповів Товмасян.
Також він повідомив, що зіткнувся із приязним ставленням і повагою цивільних до бійців ЗСУ, які відмовлялися брати гроші від людей у військовій формі.
«Говорили слова підтримки, вдячності. Я був вражений, чесно, до сліз», – зізнався Товмасян.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: армия, Артур Товмасян, быт, ЗСУ, отдых, служба, Харьковский облсовет, экс-глава;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 19:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишній голова Харківської обласної ради Артур Товмасян, якого судять за корупцію і який приєднався до лав ЗСУ, поділився на власній сторінці у Facebook спостереженнями за життям та звичаями в армії.".