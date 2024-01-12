Был поражен до слез — экс-глава Харьковского облсовета Товмасян о службе в ВСУ

Бывший глава Харьковского областного совета Артур Товмасян, которого судят за коррупцию и который присоединился к рядам ВСУ, поделился на собственной странице в Facebook наблюдениями за жизнью и обычаями в армии.

На фотографиях Товмасяна – типичная еда военных, быт и отдых бойцов после учений.

Экс-чиновник отметил, что иногда он наблюдает в соцсетях за адскими дискуссиями относительно законопроекта о мобилизации. И напомнил, что армия – это не наказание, а обязанность для каждого гражданина.

«Итак, что меня поразило за эти несколько месяцев службы? Первое: отсутствие нытья. Армейский быт – это не курорт и даже не санаторий. Жить приходится в палатках, греться «буржуйками» и дежурить ночью, чтобы огонь не погас и вы с побратимами не замерзли. Питание также в полевых условиях. А еще – постоянные тренировки. И это все на улице, на полигонах, несмотря на погоду. Поэтому простуды – это та же неотъемлемая часть жизни каждого солдата. Несмотря на сложности армейских будней – я не слышу, чтобы кто-то жаловался на это. Здесь нет разговоров о том, какой «плохой год», «кислый суп», «холодная палатка». Военные объединены, каждый занимается своим делом, на позитиве, держат боевой дух», – рассказал Товмасян.

Также он сообщил, что столкнулся с дружелюбным отношением гражданских к бойцам ВСУ, которые отказывались брать деньги от людей в военной форме.

«Говорили слова поддержки, благодарности. Я был поражен, честно, до слез», – признался Товмасян.