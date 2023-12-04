Экс-глава Харьковского облсовета Товмасян пошел в ВСУ и показал фото в форме

Бывший глава Харьковского областного совета Артур Товмасян, которого судят за коррупцию, сообщил, что присоединился к рядам Вооруженных сил Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Также Товмасян опубликовал фото в военной форме.

«Недавно получил повестку, прошел медицинскую комиссию и присягнул на верность украинскому народу. Сейчас вместе с новобранцами находимся на учениях. Понятно, что для меня это совершенно новое. Но сегодня, думаю, каждый должен сделать все от себя зависящее для нашей страны и победы», — написал Товмасян.

Напомним, 31 января НАБУ и САП направили в суд обвинения в отношении экс-главы Харьковского областного совета, его заместителя, а также сообщника-адвоката. Они обвиняются в получении неправомерной выгоды в 1,05 млн. грн. Действия Товмасяна и его заместителя квалифицировали по ч. 4 ст. 368 УКУ, а сообщника – по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УКУ.