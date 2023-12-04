Ексголова Харківської облради Товмасян пішов у ЗСУ і показав фото у формі

Колишній голова Харківської обласної ради Артур Товмасян, якого судять за корупцію, повідомив, що долучився до лав Збройних сил України.

Про це він написав на власній сторінці у фейсбук. Також Товмасян опублікував фото у військовій формі.

«Нещодавно отримав повістку, пройшов медичну комісію та присягнув на вірність українському народу. Наразі разом з новобранцями перебуваємо на навчаннях. Зрозуміла річ, що для мене це абсолютно нове. Але сьогодні, вважаю, кожен має зробити все від себе залежне для нашої країни та перемоги», – написав Товмасян.

Нагадаємо, 31 січня НАБУ і САП скерували до суду обвинувачення стосовно голови Харківської обласної ради, його заступника, а також спільника-адвоката. Вони обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди у 1,05 млн грн. Дії голови та його заступника кваліфікували за ч. 4 ст. 368 ККУ, а спільника – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ККУ.