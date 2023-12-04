Ексголова Харківської облради Товмасян пішов у ЗСУ і показав фото у формі
Колишній голова Харківської обласної ради Артур Товмасян, якого судять за корупцію, повідомив, що долучився до лав Збройних сил України.
Про це він написав на власній сторінці у фейсбук. Також Товмасян опублікував фото у військовій формі.
«Нещодавно отримав повістку, пройшов медичну комісію та присягнув на вірність українському народу. Наразі разом з новобранцями перебуваємо на навчаннях. Зрозуміла річ, що для мене це абсолютно нове. Але сьогодні, вважаю, кожен має зробити все від себе залежне для нашої країни та перемоги», – написав Товмасян.
Нагадаємо, 31 січня НАБУ і САП скерували до суду обвинувачення стосовно голови Харківської обласної ради, його заступника, а також спільника-адвоката. Вони обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди у 1,05 млн грн. Дії голови та його заступника кваліфікували за ч. 4 ст. 368 ККУ, а спільника – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ККУ.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ЗСУ, коррупция, облсовет, товмасян, форма, Харьковский;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 14:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишній голова Харківської обласної ради Артур Товмасян, якого судять за корупцію, повідомив, що долучився до лав Збройних сил України.".