Справу про хабар ексголові Харківської облради Товмасяну передали до суду

На лаві підсудних через хабар разом із колишнім головою Харківської облради Артуром Товмасяном опиниться його заступник Андрій Малиш та їхній спільник-адвокат.

«31 січня 2023 року НАБУ і САП скерували до суду обвинувачення стосовно голови Харківської обласної ради, його заступника, а також спільника-адвоката. Вони обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди у 1,05 млн грн. Дії голови та його заступника кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України, а спільника – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України», – йдеться у офіційному повідомленні.

Слідство встановило, що на початку 2021 року голова Харківської обласної ради у змові зі своїм заступником вимагав та одержав хабар у 1,05 млн грн від керівника обласного комунального підприємства, щоб той залишився на займаній посаді установи, засновником якої є Харківська обласна рада,

Впродовж першого півріччя 2021 року посадовці отримали кошти чотирма траншами за посередництва спільника-адвоката.

У липні 2021 року заступника голови та його спільника викрили та затримали після одержання останньої частини хабара у 350 тис. грн. Після чого їм повідомили про підозру. У серпні 2021 року за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора повідомили про підозру і голові Харківської обласної ради.

7 липня 2022 року стороні захисту відкрили матеріали слідства для ознайомлення.