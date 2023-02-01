Дело о взятке экспредседателю Харьковского облсовета Товмасяну передали в суд
На скамье подсудимых из-за взятки вместе с бывшим председателем Харьковского облсовета Артуром Товмасяном окажется его заместитель Андрей Малыш и их сообщник-адвокат.
«31 января 2023 года НАБУ и САП направили в суд обвинения в отношении председателя Харьковского областного совета, его заместителя, а также сообщника-адвоката. Их обвиняют в получении неправомерной выгоды в 1,05 млн. грн. Действия председателя и его заместителя квалифицировали по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а сообщника – по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины», – говорится в официальном сообщении.
Следствие установило, что в начале 2021 года председатель Харьковского областного совета в сговоре со своим заместителем требовал и получил взятку в 1,05 млн грн от руководителя областного коммунального предприятия, чтобы тот остался на занимаемой должности учреждения, учредителем которого является Харьковский областной совет,
В течение первого полугодия 2021 года чиновники получили средства четырьмя траншами при посредничестве сообщника-адвоката.
В июле 2021 заместителя председателя и его сообщника разоблачили и задержали после получения последней части взятки в 350 тыс. грн. После чего им сообщили о подозрении. В августе 2021 года по поручению исполняющего обязанности Генерального прокурора сообщили о подозрении и председателю Харьковского областного совета.
7 июля 2022 г. стороне защиты открыли материалы следствия для ознакомления.
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 12:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На скамье подсудимых из-за взятки вместе с бывшим председателем Харьковского облсовета Артуром Товмасяном окажется его заместитель Андрей Малыш и их сообщник-адвокат. ".