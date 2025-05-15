«Ряженые» оккупанты на Харьковщине: зачем россияне надевают форму ВСУ (видео)

Спикер ОТГ «Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона рассказал, что за последнее время на Харьковском направлении трижды фиксировали военных противника в форме ВСУ.

«Не скажу, что именно на Харьковском направлении это какое массовое явление, но действительно такие случаи отмечаются. За последнее время таких случаев было три. Кстати, я хочу сказать, что переодевание в форму другой стороны – это на самом деле военное преступление. Но знаете, когда мы говорим о россиянах, россияне – это синоним военных преступников. И ничему удивляться не стоит из того, что делают россияне», — прокомментировал Шамшин.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Один из недавних случаев, о котором сообщила Государственная погранслужба Украины, произошел в Купянском районе. Там пограничники взяли в плен двух военнослужащих РФ, которые пытались выдать себя за украинских воинов. Подвел оккупантов российский акцент.

«Диверсанты ли это? Да, обычно такую ​​тактику используют диверсанты, чтобы незаметно приблизиться к нашим позициям и выполнить ту или иную задачу. В частности, это можно объяснить тем, что наблюдение за многими участками фронта сейчас происходит не только пехотными подразделениями, но и в частности, с использованием аэроразведки. И, знаете, когда, например, наш аэроразведчик видит, что россияне — ну, не россияне, а определенные лица передвигаются в украинском пикселе, так это может его немного сбить с толку. Потому что он может принять решение, что это, мол, наши пехотинцы. Да? И какова их цель, вот таких вот групп? Цель может быть совершенно разная. Они могут скрытно проникнуть на ту или иную позицию. Могут произвести заминирование тех или иных позиций с целью нанесения потерь нашим подразделениям», — пояснил спикер ОТГ «Харьков».