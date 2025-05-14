Выдал российский акцент: как оккупанты притворялись украинцами на Купянщине 📹
На Купянском направлении пограничники взяли в плен двух военнослужащих РФ, пытавшихся выдать себя за украинских воинов.
Как рассказали в Государственной пограничной службе Украины, украинские защитники обследовали лесной участок, где планировать дальше работать. В это время пограничники наткнулись на маленькое укрытие.
«Смотрю, торчит, дуло автомата из ямы. Я сразу говорю: «Кто такие?». Отвечают: «Мы третий Луганский, третий Луганский, идите, идите, здесь дронов много», – сообщает пограничник на позывной «Прапор».
«Русский акцент, очень сильный российский акцент. Откуда была у них одежда третьего Луганского, наверное, забрали у кого-то из наших, не знаю. И когда спрашиваем: «Откуда ты?», попутались показания. Не могут сказать, из какого села. Потом мой коллега, скажем так, пригрозил», – рассказывает пограничник на позывной «Моряк».
Россияне признались, что они бывшие заключённые, говорят пограничники. Служили оккупанты в 25-м мотострелковом гвардейском полку ВС РФ, ныне бойцы подразделения «Шторм-Z».
«Не нужна эта война вообще. Путин – это тварь. Людей убивают просто не за что», — сказали пленные оккупанты.
Видео: ГПСУ
Читайте также: «Я уже хотела телевизор выключить» — белгородцы ноют, что о них молчат (аудио)
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: гпсу, купянское направление, оккупанты, окупанти, пограничники;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Выдал российский акцент: как оккупанты притворялись украинцами на Купянщине 📹»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 мая 2025 в 13:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении пограничники взяли в плен двух военнослужащих РФ, пытавшихся выдать себя за украинских воинов.".