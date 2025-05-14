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Выдал российский акцент: как оккупанты притворялись украинцами на Купянщине 📹

Фронт 13:18   14.05.2025
Виктория Яковенко
Выдал российский акцент: как оккупанты притворялись украинцами на Купянщине 📹 Скриншот

На Купянском направлении пограничники взяли в плен двух военнослужащих РФ, пытавшихся выдать себя за украинских воинов.

Как рассказали в Государственной пограничной службе Украины, украинские защитники обследовали лесной участок, где планировать дальше работать. В это время пограничники наткнулись на маленькое укрытие.

«Смотрю, торчит, дуло автомата из ямы. Я сразу говорю: «Кто такие?». Отвечают: «Мы третий Луганский, третий Луганский, идите, идите, здесь дронов много», – сообщает пограничник на позывной «Прапор».

«Русский акцент, очень сильный российский акцент. Откуда была у них одежда третьего Луганского, наверное, забрали у кого-то из наших, не знаю. И когда спрашиваем: «Откуда ты?», попутались показания. Не могут сказать, из какого села. Потом мой коллега, скажем так, пригрозил», – рассказывает пограничник на позывной «Моряк».

Россияне признались, что они бывшие заключённые, говорят пограничники. Служили оккупанты в 25-м мотострелковом гвардейском полку ВС РФ, ныне бойцы подразделения «Шторм-Z».

«Не нужна эта война вообще. Путин – это тварь. Людей убивают просто не за что», — сказали пленные оккупанты.

Видео: ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2025 в 13:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении пограничники взяли в плен двух военнослужащих РФ, пытавшихся выдать себя за украинских воинов.".