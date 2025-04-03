Гражданская жительница Белгородской области РФ, граничащая с Харьковщиной, жалуется на безразличие москвичей к проблемам российской «глубинки». Разговор перехватило ГУР Минобороны Украины.

«Я на кухне включила телевизор, ну что, злости не хватает. Одна Москва, одна Москва. Все. По **** на всех, «прилетело», залетело. Это уже три года у нас все летает, залетает. Но все знают Москву. И президенту сразу сказали, доложили. А что происходит в Курске, в Белгородской области, по **** всем», — говорит россиянка.

В ходе телефонного разговора она обсудила и потери россиян, а также попадание их в плен.

«А говорят: «Ахмат, Ахмат». А люди пишут: «Ахмат сразу сбежал из Курской области». Ж*** там, а не Ахмат. Господи, наконец Скабеева Курск показала. Я уже хотела телевизор выключить. Никто не радуется, что на Москву «прилетело», но вы же думайте и о других. Пусть их привезут сюда: в Шебекино, Грайворон, Красную Яругу, в Курск, Суджу. Тогда посмотрим, что они скажут. У нас люди уже все больные, дети больные, нервные», – рассказала россиянка.

По ее словам, в области также есть серьезные проблемы с инфраструктурой для нужд населения.

Видео: ГУР Минобороны Украины