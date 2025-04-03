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«Сафари» на гражданских: почему отменили автобус «Купянск-Харьков» (видео)

Общество 07:47   03.04.2025
Виктория Яковенко
«Сафари» на гражданских: почему отменили автобус «Купянск-Харьков» (видео) Скриншот

В Купянске почти постоянно происходит «сафари» россиян на гражданских, рассказал в эфире нацмарафона начальник городской военной администрации Андрей Беседин.

«И не только гражданских жителей, кареты «скорой», медработники, коммунальщики, спецтранспорт. Враг постоянно разрушает инфраструктуру, в том числе критическую. Подвоз воды осуществляется постоянно в Купянске. Потому что частично есть централизованное водоснабжение, частично по графику, частично подвоз. Враг бьет и по транспорту, которые подвозит воду», — отметил Беседин.

Он продолжил, что в результате этого прекратили маршрут «Купянск-Харьков».

«Это сообщение с областным центром автобусом. Для того, чтобы не подвергать опасности. Но запустили социальный маршрут для людей, которым можно уехать. Это Купянск с ближайшим городом, который более безопасен», — добавил Беседин.

По его данным, в Купянске остаются 2890 человек. В городе работают больницы, аптека, коммунальщики, энергетики, газовики и структурные подразделения Купянского горсовета.

Однако Беседин призывает эвакуироваться. Говорит: ситуация с этим тяжелая.

«Особенно это касается пожилых людей, которые всю жизнь прожили в громаде, на своей улице, в своем доме. Но мы постоянно подчеркиваем, что жизнь и здоровье никто не компенсирует. Это самое главное», – подчеркнул Беседин.

Он также рассказал и о мечтах по восстановлению Купянска.

«Мы знаем, как сделать его жемчужиной Слобожанщины. Но, к сожалению, это только планы. Мы эти планы можем осуществить, потому что у нас много друзей, партнеров, которые готовы помочь. У нас работают три учебных заведения на сегодня. Онлайн, но 1250 детей учатся со своими учителями», – сказал Беседин.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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«Сафари» на гражданских: почему отменили автобус «Купянск-Харьков» (видео)
«Сафари» на гражданских: почему отменили автобус «Купянск-Харьков» (видео)
03.04.2025, 07:47

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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 07:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске почти постоянно происходит «сафари» россиян на гражданских, рассказал в эфире нацмарафона начальник городской военной администрации Андрей Беседин.".