«Сафари» на гражданских: почему отменили автобус «Купянск-Харьков» (видео)
В Купянске почти постоянно происходит «сафари» россиян на гражданских, рассказал в эфире нацмарафона начальник городской военной администрации Андрей Беседин.
«И не только гражданских жителей, кареты «скорой», медработники, коммунальщики, спецтранспорт. Враг постоянно разрушает инфраструктуру, в том числе критическую. Подвоз воды осуществляется постоянно в Купянске. Потому что частично есть централизованное водоснабжение, частично по графику, частично подвоз. Враг бьет и по транспорту, которые подвозит воду», — отметил Беседин.
Он продолжил, что в результате этого прекратили маршрут «Купянск-Харьков».
«Это сообщение с областным центром автобусом. Для того, чтобы не подвергать опасности. Но запустили социальный маршрут для людей, которым можно уехать. Это Купянск с ближайшим городом, который более безопасен», — добавил Беседин.
По его данным, в Купянске остаются 2890 человек. В городе работают больницы, аптека, коммунальщики, энергетики, газовики и структурные подразделения Купянского горсовета.
Однако Беседин призывает эвакуироваться. Говорит: ситуация с этим тяжелая.
«Особенно это касается пожилых людей, которые всю жизнь прожили в громаде, на своей улице, в своем доме. Но мы постоянно подчеркиваем, что жизнь и здоровье никто не компенсирует. Это самое главное», – подчеркнул Беседин.
Он также рассказал и о мечтах по восстановлению Купянска.
«Мы знаем, как сделать его жемчужиной Слобожанщины. Но, к сожалению, это только планы. Мы эти планы можем осуществить, потому что у нас много друзей, партнеров, которые готовы помочь. У нас работают три учебных заведения на сегодня. Онлайн, но 1250 детей учатся со своими учителями», – сказал Беседин.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: автобус, Андрей Беседин, купянск, фронт;
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 07:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске почти постоянно происходит «сафари» россиян на гражданских, рассказал в эфире нацмарафона начальник городской военной администрации Андрей Беседин.".