«Враг стирает Купянск»: за март зафиксировали 4500 ударов (видео)
Печальную статистику обстрелов города Купянск в Харьковской области за март назвал начальник городской военной администрации Андрей Беседин.
«Враг не дает возможности жить и работать. Стирает все, стирает Купянск. Ужасная статистика за март месяц: 4500 ударов враг нанес из разного вида вооружения, 74 КАбы, 26 жителей и один полицейский получили ранения, четыре купянчане погибли», — сообщил Беседин.
Он также показал последствия удара КАБ – 250 по жилому кварталу города.
Видео: Андрей Беседин
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Тем временем глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о новом обстреле Купянска. По его данным, враг ударил из РСЗО.
«Предварительно, ранения разной степени тяжести получили два человека: 63-летний мужчина и 35-летняя женщина», — написал Синегубов.
Беседин призвал жителей не пренебрегать эвакуацией. Круглосуточная линия: 0 800 33 92 91.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, обстрелы, Олег Синегубов, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2025 в 12:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Печальную статистику обстрелов города Купянск в Харьковской области за март назвал начальник городской военной администрации Андрей Беседин.".