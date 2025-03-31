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«Враг стирает Купянск»: за март зафиксировали 4500 ударов (видео)

Происшествия 12:13   31.03.2025
Виктория Яковенко
«Враг стирает Купянск»: за март зафиксировали 4500 ударов (видео) Скриншот

Печальную статистику обстрелов города Купянск в Харьковской области за март назвал начальник городской военной администрации Андрей Беседин.

«Враг не дает возможности жить и работать. Стирает все, стирает Купянск. Ужасная статистика за март месяц: 4500 ударов враг нанес из разного вида вооружения, 74 КАбы, 26 жителей и один полицейский получили ранения, четыре купянчане погибли», — сообщил Беседин.

Он также показал последствия удара КАБ – 250 по жилому кварталу города.

Видео: Андрей Беседин

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Тем временем глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о новом обстреле Купянска. По его данным, враг ударил из РСЗО.

«Предварительно, ранения разной степени тяжести получили два человека: 63-летний мужчина и 35-летняя женщина», — написал Синегубов.

обстрел Купянска
Фото: Олег Синегубов

Беседин призвал жителей не пренебрегать эвакуацией. Круглосуточная линия: 0 800 33 92 91.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 марта 2025 в 12:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Печальную статистику обстрелов города Купянск в Харьковской области за март назвал начальник городской военной администрации Андрей Беседин.".