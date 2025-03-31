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«Ворог стирає Куп’янськ»: за березень зафіксували 4500 ударів (відео)

Події 12:13   31.03.2025
Вікторія Яковенко
«Ворог стирає Куп’янськ»: за березень зафіксували 4500 ударів (відео) Скриншот

Сумну статистику обстрілів міста Куп’янськ на Харківщині за березень назвав начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін.

«Ворог не дає можливості жити та працювати. Стирає все, стирає Куп’янськ. Жахлива статистика за березень місяць: 4500 ударів ворог завдав з різного виду озброєння, 74 КАби, 26 мешканців та один поліцейський зазнали поранень, чотири куп’янчани загинули», – повідомив Беседін.

Він також показав наслідки удару КАБ – 250 по житловому кварталу міста.

Відео: Андрій Беседін

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Тим часом голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про новий обстріл Куп’янська. За його даними, ворог вдарив з РСЗВ.

«Попередньо, поранення різного ступеня важкості отримали двоє людей: 63-річний чоловік та 35-річна жінка», – написав Синєгубов.

обстрел Купянска
Фото: Олег Синєгубов

Беседін закликав жителів не нехтувати евакуацією. Цілодобова лінія: 0 800 33 92 91.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2025 в 12:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сумну статистику обстрілів міста Куп’янськ на Харківщині за березень назвав начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін.".