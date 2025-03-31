«Ворог стирає Куп’янськ»: за березень зафіксували 4500 ударів (відео)
Сумну статистику обстрілів міста Куп’янськ на Харківщині за березень назвав начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін.
«Ворог не дає можливості жити та працювати. Стирає все, стирає Куп’янськ. Жахлива статистика за березень місяць: 4500 ударів ворог завдав з різного виду озброєння, 74 КАби, 26 мешканців та один поліцейський зазнали поранень, чотири куп’янчани загинули», – повідомив Беседін.
Він також показав наслідки удару КАБ – 250 по житловому кварталу міста.
Відео: Андрій Беседін
Читайте також: Росіяни вдруге за день атакували КАБами Куп’янськ, є постраждалі (доповнено)
Тим часом голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про новий обстріл Куп’янська. За його даними, ворог вдарив з РСЗВ.
«Попередньо, поранення різного ступеня важкості отримали двоє людей: 63-річний чоловік та 35-річна жінка», – написав Синєгубов.
Беседін закликав жителів не нехтувати евакуацією. Цілодобова лінія: 0 800 33 92 91.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: куп'янск, обстріли, Олег Синегубов, Харьковская область;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Ворог стирає Куп’янськ»: за березень зафіксували 4500 ударів (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2025 в 12:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сумну статистику обстрілів міста Куп’янськ на Харківщині за березень назвав начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін.".