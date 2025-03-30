Росіяни вдруге за день атакували КАБами Куп’янськ, є постраждалі (фото)
Росіяни били КАБами по будинках, центру та цвинтарі Куп’янська, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Внаслідок влучання п житловій 5-поверхівці постраждала 53-річна жінка. Ще постраждали 61-річна жінка та 27-річний чоловік. Під завалами ще можуть перебувати люди», – повідомив Синєгубов.
Спалахнула автівка, ще пʼять машин пошкоджені.
Кілька годин тому росіяни КАБами пошкодили понад 10 приватних будинків. Також зруйнований місцевий цвинтар. Без постраждалих.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, кладбище, куп'янск, Олег Синегубов, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2025 в 19:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни били КАБами по будинках, центру та цвинтарі Куп’янська, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".