Росіяни вдруге за день атакували КАБами Куп’янськ, є постраждалі (фото)

Росіяни били КАБами по будинках, центру та цвинтарі Куп’янська, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок влучання п житловій 5-поверхівці постраждала 53-річна жінка. Ще постраждали 61-річна жінка та 27-річний чоловік. Під завалами ще можуть перебувати люди», – повідомив Синєгубов.

Спалахнула автівка, ще пʼять машин пошкоджені.

Кілька годин тому росіяни КАБами пошкодили понад 10 приватних будинків. Також зруйнований місцевий цвинтар. Без постраждалих.