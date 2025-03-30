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Росіяни вдруге за день атакували КАБами Куп’янськ, є постраждалі (фото)

Події 19:18   30.03.2025
Оксана Якушко
Росіяни вдруге за день атакували КАБами Куп’янськ, є постраждалі (фото)

Росіяни били КАБами по будинках, центру та цвинтарі Куп’янська, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок влучання п житловій 5-поверхівці постраждала 53-річна жінка. Ще постраждали 61-річна жінка та 27-річний чоловік. Під завалами ще можуть перебувати люди», – повідомив Синєгубов.

Спалахнула автівка, ще пʼять машин пошкоджені.

Кілька годин тому росіяни КАБами пошкодили понад 10 приватних будинків. Також зруйнований місцевий цвинтар. Без постраждалих.

Фото: ХОВА
Фото: ХОВА
Фото: ХОВА
Фото: ХОВА
Фото: ХОВА
Фото: ХОВА

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2025 в 19:18;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни били КАБами по будинках, центру та цвинтарі Куп’янська, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".