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Россияне второй раз за день атаковали КАБами Купянск, есть пострадавшая (фото)

Происшествия 19:18   30.03.2025
Оксана Якушко
Россияне второй раз за день атаковали КАБами Купянск, есть пострадавшая (фото) Фото: ХОВА

Россияне били КАБами по домам, центру и кладбищу Купянска, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате попадания жилой 5-этажки пострадала 53-летняя женщина. Также пострадали 61-летняя женщина и 27-летний мужчина. Под завалами еще могут находиться люди», – рассказал Синегубов.

Вспыхнул автомобиль, еще пять машин повреждены.

Несколько часов назад россияне КАБами повредили более 10 частных домов. Также разрушено местное кладбище. Без пострадавших.

Фото: ХОВА
Фото: ХОВА
Фото: ХОВА
Фото: ХОВА
Фото: ХОВА
Фото: ХОВА

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 марта 2025 в 19:18;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне били КАБами по домам, центру и кладбищу Купянска, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".