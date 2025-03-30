Россияне второй раз за день атаковали КАБами Купянск, есть пострадавшая (фото)
Фото: ХОВА
Россияне били КАБами по домам, центру и кладбищу Купянска, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате попадания жилой 5-этажки пострадала 53-летняя женщина. Также пострадали 61-летняя женщина и 27-летний мужчина. Под завалами еще могут находиться люди», – рассказал Синегубов.
Вспыхнул автомобиль, еще пять машин повреждены.
Несколько часов назад россияне КАБами повредили более 10 частных домов. Также разрушено местное кладбище. Без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, кладбище, купянск, Олег Синегубов, хова;
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2025 в 19:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне били КАБами по домам, центру и кладбищу Купянска, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".