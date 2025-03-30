Россияне второй раз за день атаковали КАБами Купянск, есть пострадавшая (фото)

Россияне били КАБами по домам, центру и кладбищу Купянска, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате попадания жилой 5-этажки пострадала 53-летняя женщина. Также пострадали 61-летняя женщина и 27-летний мужчина. Под завалами еще могут находиться люди», – рассказал Синегубов.

Вспыхнул автомобиль, еще пять машин повреждены.

Несколько часов назад россияне КАБами повредили более 10 частных домов. Также разрушено местное кладбище. Без пострадавших.