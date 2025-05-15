В районе Липцев — обострение, заявили в ОТГ «Харьков»: бои идут прямо сейчас📹
Спикер ОТГ «Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона сообщил, что армия РФ атаковала в районе Липцев с применением бронетехники и мотоциклов, пехота смогла спешиться.
«Я бы сейчас хотел обратить внимание на ситуацию в районе населенного пункта Липцы. Там мы отмечаем обострение. Враг пошел на штурм с использованием бронетехники, в том числе танков. Также использует уже традиционно (и это уже становится тенденцией) мотоциклы. Ну, и, соответственно, пехоту на этих мотоциклах. Могу сказать, что бронетехника была уничтожена так же, как и мотоциклы. Пехота спешилась — и в настоящее время наши подразделения занимаются уничтожением этих пехотных групп врага. Может, уже и уничтожили. Но в целом обострение там сейчас отмечается», — сказал Шамшин.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Он считает происходящее под Липцами реакцией оккупантов на действия Сил обороны, которые 8 мая освободили лесной массив, названный самими россиянами «Берлин».
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«Это лесной массив площадью более 200 гектаров, который находится к северу от Липцев. И, похоже, вот таким образом россияне продвинулись и решили хотя бы для своего населения показать, что они что-то там могут. Сейчас успеха они там не имеют, но вот такая реакция у них наблюдается», — пояснил спикер ОТГ «Харьков».
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, липцы, наступ, наступление, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 09:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ОТУ «Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона сообщил, что армия РФ атаковала в районе Липцев с применением бронетехники и мотоциклов, пехота смогла спешиться".