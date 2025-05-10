«Хартия» и 92 ОШБр освободили «Берлин»: обзор фронта (видео)

«Берлин» под Липцами — россиян выгнали с 200 га леса. Зависть белгородских перекупов или трезвый расчет: почему РФ маниакально бьет по «Барабашово». Как в Харькове учатся десятки тысяч детей. Акцент на фронте сместился с Купянска на Боровую: радикально ли? О главных событиях войны в Харьковской области за неделю – в обзоре МГ «Объектив».

Кратко о ситуации на фронте

В течение недели количество боев на фронте в Харьковской области росло. За сутки седьмого мая, по данным Генштаба ВСУ, их было уже 20. При этом существенно активизировалось Харьковское направление. К нему Генштаб относит сейчас и боевые действия на правобережье Оскола. Среди новых локаций, где были бои, — окрестности села Строевка у границы на Купянщине. Успехов, которые бы зафиксировали OSINT-аналитиками, оккупанты не достигли. При этом появились позитивные новости по поводу действий Сил обороны. 8 мая бригада НГУ «Хартия» сообщила об освобождении лесного массива севернее Липцев, который россияне называли «Берлин». Общая площадь деоккупированной территории – более двухсот гектаров. Сражались за них совместно «Хартия» и 92 ОШБр, потратив на это пять с половиной месяцев. Соответствующие изменения на карту фронта в Харьковской области внесли и аналитики команды «DeepState».

И снова «Барабашово»

Крупнейший рынок Украины «Барабашово» не дает покоя россиянам. Туда, где когда-то стояли автобусы с белгородскими перекупами, теперь регулярно прилетают завистливые «Шахеды». На этой неделе центр торговли Харькова стал одной из целей массированного налета. В атаке задействовали 20 беспилотников.

«Сегодня около пяти утра произошел взрыв. После того как прилетел «Шахед», произошло возгорание. Это уже второй «прилет» по рынку за последние два месяца. Предыдущий был здесь недалеко. Начали восстанавливать магазины, демонтировать повреждения. И снова произошел «прилет». Выгорело полностью три блока. Это около 90 магазинов», — рассказал на месте «прилета» Александр Макаренко, вице-президент концерна «АВЭК и Ко».

Предприниматели Харькова по результатам этого удара в очередной раз подняли вопрос о необходимости дать региону особый экономический статус. Ведь бизнес, обеспечивающий зарплаты, налоги и жизнь в городе, очевидно стал приоритетной целью для оккупантов.

«Люди в очень таком, вы знаете, ужасном состоянии, потому что оказались без товара, который у них был в этих павильонах, — поделился мэр Харькова Игорь Терехов. — Это не первое попадание. Я помню 2022 год, когда очень много попаданий было по этому рынку. И не только по этому рынку. Если говорят, что россияне хаотически бьют по Харькову или другим городам. Но это не хаотично, это такая стратегия: они хотят запугать людей, чтобы люди оказались без бизнеса, без денег. И это очень важно для нас сегодня – поддерживать людей и бизнес, чтобы бизнес, несмотря ни на что, работал».

Дети подземелья: как учатся 100 тысяч школьников Харькова

Уничтожение бизнеса в Харькове стало для России очередным этапом попыток выдавить людей из города. А одним из первых было уничтожение системы образования. По вузам, школам и детсадам Харькова системно прилетало с первых месяцев полномасштабного российского вторжения. В настоящее время в городе разрушены или повреждены 60% школ, сообщила директор департамента образования мэрии Ольга Деменко. Однако даже в уцелевших 40% находиться невозможно. Детей постепенно спускают под землю – учиться в укрытиях. В таких условиях в городе живут десятки тысяч школьников.

«В этом году мы учили в 184 школах 100 тысяч детей. Сегодня в Харькове находятся 54,5% детей всего. Еще 6,5% находятся в Харьковской области, 6% находятся в областях Украины и 33% детей находятся за границей. На сегодня почти 8800 детей имеют возможность учиться в автономном режиме. Это чуть более 16% всех детей, которые находятся в Харькове. То есть у нас сегодня 12 безопасных локаций. Это четыре подземных школы. Это шесть станций метрополитена. И это еще два ПРУ в существующих учебных заведениях. Заставить кого-нибудь вернуться мы не сможем. Но сам Харьков, он как магнит: притягивает тех, кто его покинул», — поделилась Деменко на брифинге.

Откажутся ли оккупанты от Купянска?

Командование российской группировки войск «Запад» сместило главные усилия с Купянского направления на Лиманское. Об этом заявил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. По его данным, ряд сил и средств из состава Первой танковой армии, действующей на Купянщине, перегруппировали южнее. В частности, подразделения этой армии фиксируют на севере Донецкой области – в районе поселка Новое. При этом, по мнению Машовца, целью захватчиков здесь все равно остается Харьковщина, а именно – район высот вблизи села Чернещина, что неподалеку от Боровой. Цель врага – охватить с флангов тактическую группу ВСУ, которая обороняется на линии Новоегоровка – Грековка. При этом с потерями россияне не считаются.

«Их цель – выход на Боровую. А для выхода на Борову того потенциала, который сейчас здесь сосредоточен, особенно с постоянными перегруппировками, постоянными передислокациями тех или иных подразделений… Возникают сомнения, что они способны провести какую-то высокоэффективную и очень быструю наступательную операцию по всей Лимано-Купянской оси. Особенно, если мы еще и вспомним о стагнирующем плацдарме в районе Двуречной», — считает коллега Машовца, обозреватель «ИС» Александр Коваленко.

Несмотря на отсутствие ощутимых успехов у врага на Купянском направлении и смещение усилий на юг – к Боровой и Лиману, украинские военные аналитики не считают, что от идеи захватить Купянск россияне откажутся.

«К Купянску у них не пропал интерес и не пропадет. Это для них очень важный пункт, который они пытаются взять. Но, если говорить об этом всем участке, он менее активен, если сравнивать со многими другими. Если говорить о большом внимании, то это непосредственно плацдарм в районе Новомлынска, Двуречной. Сейчас активность идет в Западном, потому что они постоянно пытаются взять населенный пункт, его где-то обойти полностью. И на Кондрашовке они пытаются пробовать, потому что там определенные высоты есть и потом можно пытаться пробовать выйти на логистику на Купянск. И они пытаются там развивать свой успех, но, к счастью, пока безуспешно», — прокомментировал соучредитель проекта «DeepState» Роман Погорелый.