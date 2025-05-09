«Харьков как магнит» — в мэрии рассказали, как возвращают детей и сколько их
Директор департамента образования мэрии Харькова Ольга Деменко привела статистику: сколько детей учатся в местных школах и кто их них физически находится в городе.
«В этом году мы учили в 184 школах 100 тысяч детей. Сразу скажу, что это на 20% меньше, чем мы учили в 2021-2022 учебном году. То есть количество детей сократилось. И подавляющее большинство из них, конечно, обучаются в онлайн-формате. Каждый месяц мы мониторим, где находятся наши школьники. Каждый классный руководитель каждая школа четко знает, где находится их ребенок. Сегодня в Харькове находятся 54,5% детей (от общего количества школьников — Ред.) Еще 6,5% находятся в Харьковской области. 6% находятся в областях Украины и 33% детей находятся за границей», — сообщила Деменко, передает корреспондент МГ «Объектив».
Таким образом, в Харькове физически находятся 54 тысячи школьников. По данным департамента образования мэрии, почти 8800 из них (то есть чуть более 16%) учатся офлайн — в метро, подземных школах и противорадиационных укрытиях. Сейчас таких безопасных локаций в городе 12, и постоянно идет строительство новых. К новому учебному году рассчитывают создать места для «подземного обучения» еще 4000 школьников.
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«В довоенные годы у нас обучалось 120 тысяч детей. А сейчас у нас их 100 тысяч. И за эти четыре учебных года (мы считаем и шедший), у нас количество детей не уменьшилось. Оно у нас так и есть 100 тысяч — 100 тысяч — 100 тысяч», — уточнила Деменко.
Она также ответила на вопрос, что делает руководство города, чтобы сюда возвращались выехавшие семьи с детьми.
«Заставить кого-нибудь вернуться мы не сможем. Но сам Харьков — он как магнит: притягивает тех, кто его покинул. Потому что кто бы ни приехал, кто бы ни пришел, он говорит: «Лучшего, более чистого, более красивого, культурного города в Украине не найдете». Потому мы все это рассказываем, показываем», — пояснила чиновница.
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2025 в 07:51;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директор департамента образования мэрии Харькова Ольга Деменко привела статистику: сколько детей учатся в местных школах и кто их них физически находится в городе".