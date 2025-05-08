Уже 60% сделано: новые детали о строительстве трех подземных школ в Харькове

Директор департамента образования ХГС Ольга Деменко уточнила, что три подземные школы, которые сейчас строят с нуля в Харькове, будут в Киевском и Салтовском районах.

«Две – в Салтовском, а одна – в Киевском, но это тоже Салтовка. Из этих трех, которые уже полным ходом строятся, там уже 60% уже сделано. Это все разные проекты», — рассказала Деменко, передает корреспондент МГ «Объектив».

В мэрии уточнили, что на строительство этих школ получили субвенцию.

«Я знаю, что первая подземная школа, которую мы открыли в Индустриальном районе, была построена исключительно за средства городского бюджета. Сейчас мы открыли две школы – это за средства городского бюджета. А вот те, которые строятся это уже, слава Богу, дали субвенцию», — объяснила Деменко.

По ее словам, кроме этих, где уже началось строительство, в планах создать еще три подземные школы в городе.

«Нужно сначала создать проект, проектно-сметную документацию, провести экспертизу. Затем проводится тендер, и уже начинается строительство. Идут подготовительные работы, потому что субвенция есть на эти школы, и вскоре начнутся работы», — отметила Деменко.

Она не уточнила, где именно появятся эти школы, но подчеркнула: если их построят, то учиться под землей смогут дети во всех районах Харькова.

«Школы, которые построены, скоро закончат свое строительство, и те, которые вот-вот начнутся, это будут полностью охвачены все девять районов, в некоторых даже будет по две», — подытожила Деменко.

Напомним, 13 мая 2024 года в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине подземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». В две смены там учатся 900 школьников.

Вторую подземную школу Харькова открыли в Новобаварском районе. Она стоила больше — около 80 миллионов гривен. Деньги дал Тайвань. Противорадиационное укрытие рассчитано на тысячу учеников в две смены. Строила школу фирма «ТТ-2006».

21 апреля 2025-го года заработало заведение в Основянском районе почти на четыре сотни учеников, а 22 апреля — школа в Шевченковском районе на тысячу детей.