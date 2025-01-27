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В Харькове открыли вторую подземную школу: как глубоко ее спрятали (фото)

Общество 12:00   27.01.2025
Елена Нагорная
Оксана Горун
В Харькове открыли вторую подземную школу: как глубоко ее спрятали (фото) Фото: Елена Нагорная

В Харькове 27 января заработала школа-укрытие — в Новобаварском районе. На месте побывал корреспондент МГ «Объектив».

В противорадиационном укрытии в две смены смогут учиться 1000 школьников. Заявления на обучение под землей уже подали родители 751 ученика. Сейчас открыли первую очередь — девять классов (всего их будет 17).

«Когда мы начали разрабатывать проект, мы тесно общались с областным ГСЧС. То есть здесь построено противорадиационное укрытие (ПРУ), и оно построено по всем нормам, по всем новым ГСНам для ПРУ. Выдержаны 60 см потолка, 60 см пола, все перекрытия, пожаротушение, вытяжки, все работает», — рассказала глава администрации Новобаварского района Харькова Татьяна Цыбульник.

Подземная школа в Новобаварском районе Харькова 2
Фото: Елена Нагорная

Сама школа «залегает» на глубине восьми метров под землей. 60 см потолка, которые упомянула Цыбульник, — это защитное перекрытие, состоящее из бетона и арматуры, определенным образом связанных так, чтобы выдержать вероятные удары.

В создании школы Харькову помогло правительство Тайваня, отметил на месте мэр города Игорь Терехов.

«История этого вопроса была тогда, когда я обратился к руководству правительства Тайваня с просьбой выделить средства и они выделили нам средства на создание этого безопасного пространства. Оно сделано с душой», — констатировал Терехов.

Терехов и дети в подземной школе в Харькове
Фото: Елена Нагорная

По его словам, в этом году в Харькове откроют еще семь подземных школ.

В новой школе Новобаварского района уже сформировали 42 класса. Кроме учебного процесса для школьников, здесь планируют обеспечить подготовку для 50 воспитанников старшего дошкольного возраста и возможность заниматься для ста воспитанников КЗ «Центр детского и юношеского творчества № 2» и музыкальных школ района.

Подземная школа в Новобаварском районе Харькова 4
Фото: Елена Нагорная

Ранее ОО «Харьковский антикоррупционный центр», изучив данные портала публичных закупок «Prozorro», сообщила, что стоимость подземной школы в Новобаварском районе, — 66,99 млн грн. Противорадиационное укрытие рассчитано на 352 человек — 302 учеников и 50 работников. А стоимость одного квадратного метра укрытия составляет около 70 тысяч гривен, что дешевле аналогичных проектов, которые реализуют в области.

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Напомним, 13 мая на территории гимназии №88 в Индустриальном районе открыли первую в Украине поземную школу, построенную с нуля. В две смены там учатся 900 школьников. Также дети учатся в Харькове офлайн на шести станциях метро. На прошлой неделе в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе строят шесть подземных школ, две из них уже практически готовы, на части объектов работы завершат весной, а остальные откроют к первому сентября.

Подземная школа в Новобаварском районе Харькова 7
Фото: Елена Нагорная
Подземная школа в Новобаварском районе Харькова 8
Фото: Елена Нагорная
Подземная школа в Новобаварском районе Харькова 6
Фото: Елена Нагорная
Подземная школа в Новобаварском районе Харькова 9
Фото: Елена Нагорная
Подземная школа в Новобаварском районе Харькова
Фото: Елена Нагорная
Подземная школа в Новобаварском районе Харькова 10
Фото: Елена Нагорная
Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
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  • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 27 января заработала школа-укрытие — в Новобаварском районе. На месте побывал корреспондент МГ «Объектив»".