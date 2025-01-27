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У Харкові відкрили другу підземну школу: як глибоко її сховали (фото)

Суспільство 12:00   27.01.2025
Елена Нагорная
Оксана Горун
У Харкові відкрили другу підземну школу: як глибоко її сховали (фото) Фото: Олена Нагорна

У Харкові 27 січня запрацювала школа-укриття – у Новобаварському районі. На місці побував кореспондент МГ “Об’єктив”.

У протирадіаційному укритті у дві зміни зможуть навчатися 1000 школярів. Заяви на навчання під землею вже подали батьки 751 учня. Наразі відкрили першу чергу – дев’ять класів (загалом їх буде 17).

“Коли ми почали розробляти проєкт, ми тісно спілкувалися з обласним ДСНС. Тобто тут збудовано протирадіаційне укриття (ПРУ), і воно збудоване за всіма нормами, за всіма новими ДБН для ПРУ. Витримано 60 см стелі, 60 см підлоги, всі перекриття, пожежогасіння, витяжки, все працює”, – розповіла голова адміністрації Новобаварського району Харкова Тетяна Цибульник.

Підземна школа в Новобаварському районі Харкова 2
Фото: Олена Нагорна

Сама школа “залягає” на глибині вісім метрів під землею. 60 см стелі, про які згадала Цибульник, – це захисне перекриття, що складається з бетону та арматури, певним чином зв’язаних так, щоб витримати ймовірні удари.

У створенні школи Харкову допоміг уряд Тайваню, зазначив на місці мер міста Ігор Терехов.

“Історія цього питання була тоді, коли я звернувся до керівництва уряду Тайваню з проханням виділити кошти, і вони виділили нам кошти на створення цього безпечного простору. Це роблено з душею”, – констатував Терехов.

Терьохів та діти у підземній школі у Харкові
Фото: Олена Нагорна

За його словами, цього року в Харкові відкриють ще сім підземних шкіл.

У новій школі Новобаварського району вже сформували 42 класи. Окрім навчального процесу для школярів, тут планують забезпечити підготовку для 50 вихованців старшого дошкільного віку та можливість займатися для ста вихованців КЗ “Центр дитячої та юнацької творчості №2” та музичних шкіл району.

Підземна школа в Новобаварському районі Харкова 4
Фото: Олена Нагорна

Раніше ГО “Харківський антикорупційний центр”, вивчивши дані порталу публічних закупівель “Prozorro”, повідомила, що вартість підземної школи в Новобаварському районі – 66,99 млн грн. Протирадіаційне укриття розраховане на 352 особи – 302 учні та 50 працівників. А вартість одного квадратного метра укриття складає близько 70 тисяч гривень, що дешевше за аналогічні проєкти, які реалізують в області.

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Нагадаємо, 13 травня на території гімназії №88 в Індустріальному районі відкрили першу в Україні поземну школу, збудовану з нуля. У дві зміни там навчаються 900 школярів. Також діти навчаються в Харкові офлайн на шести станціях метро. Минулого тижня в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті будують шість підземних шкіл, дві з них уже практично готові, на частині об’єктів роботи завершать навесні, а решту відкриють до першого вересня.

Підземна школа в Новобаварському районі Харкова 7
Фото: Олена Нагорна
Підземна школа в Новобаварському районі Харкова 8
Фото: Олена Нагорна
Підземна школа в Новобаварському районі Харкова 6
Фото: Олена Нагорна
Підземна школа в Новобаварському районі Харкова 9
Фото: Олена Нагорна
Підземна школа у Новобаварському районі Харкова
Фото: Олена Нагорна
Підземна школа в Новобаварському районі Харкова 10
Фото: Олена Нагорна
Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 12:00;

  • Кореспондент Елена Нагорная, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 27 січня запрацювала школа-укриття – у Новобаварському районі. На місці побував кореспондент МГ “Об’єктив”".