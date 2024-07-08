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Укладено договір на другу підземну школу в Харкові: деталі, коли побудують

Суспільство 17:13   08.07.2024
Олена Нагорна
Укладено договір на другу підземну школу в Харкові: деталі, коли побудують Фото: телеграм Ігоря Терехова

Другу підземну школу у Харкові будуватимуть з нуля на вулиці Академіка Богомольця, 15. Захисна споруда коштуватиме 69,99 мільйона гривень, а звести її мають до 20 грудня 2024 року.

Договір на роботи 3 липня уклали управління освіти адміністрації Новобаварського району та ТОВ “ТТ 2006”, яке було єдиним учасником тендеру, повідомляється на порталі публічних закупівель “Prozorro”.

Згідно з договором, площа протирадіаційного укриття становитиме 988,6 кв. м. У ньому мають розміститися 352 особи – 302 учні та 50 працівників.

Як коментують у ГО “Харківський антикорупційний центр”, вартість квадратного метра будівництва укриття становить близько 70 тисяч гривень, що дешевше за подібні роботи в області.

“Наприклад, для ліцею у Близнюках вартість будівництва квадратного метра становитиме 100 тисяч гривень, для Люботина ціна становила 159 тисяч. У Наталиному (Красноградський район) укриття буде розраховане на 400 людей при площі будівництва 1382,1 кв. м – вартість квадратного метра понад 92 тисячі гривень”, – констатують у ХАЦ.

При цьому, зазначають активісти, ціни у кошторисі на другу підземну школу Харкова дещо завищені.

“Арматуру А500 с 16 мм планують купувати по 45151 гривні без ПДВ за тонну, коли на сайті “Метінвесту” ціна такої арматури у Харкові – 31700 гривень. Лише на придбанні арматури ціна може бути завищена на 5 мільйонів гривень. Ціна бетонної суміші В30 закладена на рівні 4887 гривень за кубічний метр, хоча завод у Харкові пропонує такий бетон по 3750-3900 гривень за кубічний метр. Можлива переплата на придбанні бетону становить понад два мільйони гривень. Також варто зазначити, що у переліку устаткування для школи дивує відсутність генератора на випадок знеструмлень”, – пишуть антикорупціонери.

За їхніми даними, директором та засновником ТОВ “ТТ 2006” є Віталій Полежаєв, проєктантом була фірма “Танкріабуд”, а головним інженером проєкту Олександр Кулаков.

Нагадаємо, 13 травня на території гімназії №88 в Індустріальному районі Харкова відкрили першу в Україні поземну школу, збудовану з нуля. Реалізація цього проєкту коштувала міському бюджету 58,8 мільйона гривень, а підрядником було АТ «Трест Житлобуд-1». З 1 вересня у дві зміни там навчатимуться 900 школярів, серед них понад 200 першокласників.

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Мер Ігор Терехов повідомляв, що до початку нового навчального року у Харкові планують звести ще три підземні школи, розглядають Новобаварський, Холодногірський та Шевченківський райони.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 17:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Другу підземну школу у Харкові будуватимуть з нуля на вулиці Академіка Богомольця, 15. Захисна споруда коштуватиме 69,99 мільйона гривень, а звести її мають до 20 грудня 2024 року".