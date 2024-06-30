Терехов повідомив, скільки школярів Харкова зможуть з осені вчитися під землею
З 1 вересня офлайн-навчанням планують охопити 12% від близько 50 тисяч школярів, які перебувають у Харкові, повідомив в етері телемарафону мер Ігор Терехов.
“Ми готуємо підземні школи та простори не від гарного життя. Якщо з’явиться ППО, яка закриє небо над Харковом, не буде необхідності будувати підземні школи та простори, але поки що ми повинні це робити, щоб наші діти могли навчатися. Ми розраховуємо, що до 1 вересня у нас з’явиться ще декілька підземних шкіл та просторів, де зможуть навчатися діти. Сьогодні у Харкові перебуває приблизно 50 тисяч дітей шкільного віку. 12% будуть мати можливість навчатися офлайн. Будемо працювати далі, щоб з’явилася така можливість для всіх дітей Харкова”, – сказав Терехов.
Нагадаємо, 13 травня на території гімназії №88 в Індустріальному районі Харкова відкрили першу в Україні поземну школу, збудовану з нуля. Реалізація цього проєкту коштувала міському бюджету 58,8 мільйона гривень, а підрядником було АТ «Трест Житлобуд-1». З 1 вересня у дві зміни там навчатимуться 900 школярів, серед них понад 200 першокласників.
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Мер Ігор Терехов повідомляв, що до початку нового навчального року у Харкові планують звести ще три підземні школи, розглядають Новобаварський, Холодногірський та Шевченківський райони. Вже відомо, що одну школу збираються збудувати до 20 грудня 2024 року на території ліцею №153 на вулиці Академіка Богомольця. Очікувана вартість – 70 мільйонів гривень.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2024 в 17:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 1 вересня офлайн-навчанням планують охопити 12% від близько 50 тисяч школярів, які перебувають у Харкові".