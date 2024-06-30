Терехов сообщил, сколько школьников Харькова смогут с осени учиться под землей
С 1 сентября офлайн-обучением планируют охватить 12% от около 50 тысяч школьников, находящихся в Харькове, сообщил в эфире телемарафона мэр Игорь Терехов.
«Мы готовим подземные школы и пространства не от хорошей жизни. Если появится ПВО, которая закроет небо над Харьковом, не будет необходимости строить подземные школы и пространства, но пока что мы должны это делать, чтобы наши дети могли учиться. Мы рассчитываем, что до 1 сентября у нас появится еще несколько подземных школ и пространств, где смогут учиться дети. Сегодня в Харькове находится примерно 50 тысяч детей школьного возраста. 12% будут иметь возможность учиться офлайн. Будем работать дальше, чтобы появилась такая возможность для всех детей Харькова», — сказал Терехов.
Напомним, 13 мая на территории гимназии №88 в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине поземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». С 1 сентября в две смены там будут учиться 900 школьников, среди них более 200 первоклассников.
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Мэр Игорь Терехов сообщал, что к началу нового учебного года в Харькове планируют возвести еще три подземные школы, рассматривают Новобаварский, Холодногорский и Шевченковский районы. Уже известно, что одну школу собираются построить в Харькове до 20 декабря 2024 года на территории лицея №153 на улице Академика Богомольца. Ожидаемая стоимость — 70 миллионов гривен.
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2024 в 17:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 1 сентября офлайн-обучением планируют охватить 12% от около 50 тысяч школьников, находящихся в Харькове".