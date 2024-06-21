В первой подземной школе Харькова уже нет свободных мест — Терехов (видео)

Набор в первую подземную школу Харькова, построенную с нуля в Индустриальном районе, завершен, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Хочу сказать, свободных мест уже нет в этой школе. В две смены мы будем иметь возможность обучать 900 учеников. Кроме этого, до 1 сентября появятся еще школы. Мы начинаем строительство таких школ. Не до 1 сентября, но в каждом районе мы будем вынуждены построить такие школы», — сказал городской голова.

Напомним, 13 мая на территории гимназии №88 в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине поземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». С 1 сентября в две смены там будут учиться 900 школьников, среди них более 200 первоклассников.

Мэр Игорь Терехов сообщал, что к началу нового учебного года в Харькове планируют возвести еще три подземные школы, рассматривают Новобаварский, Холодногорский и Шевченковский районы. Уже известно, что одну школу собираются построить в Харькове до 20 декабря 2024 года на территории лицея №153 на улице Академика Богомольца. Ожидаемая стоимость — 70 миллионов гривен.