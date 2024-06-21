Live
  • Пт 21.06.2024
  • Харьков  +16°С
  • USD 40.52
  • EUR 43.43

В первой подземной школе Харькова уже нет свободных мест — Терехов (видео)

Общество 22:43   21.06.2024
Елена Нагорная
В первой подземной школе Харькова уже нет свободных мест — Терехов (видео)

Набор в первую подземную школу Харькова, построенную с нуля в Индустриальном районе, завершен, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Хочу сказать, свободных мест уже нет в этой школе. В две смены мы будем иметь возможность обучать 900 учеников. Кроме этого, до 1 сентября появятся еще школы. Мы начинаем строительство таких школ. Не до 1 сентября, но в каждом районе мы будем вынуждены построить такие школы», — сказал городской голова.

Читайте также: Мест в школах под землей в Харькове осенью станет больше: как подать заявление

Напомним, 13 мая на территории гимназии №88 в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине поземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». С 1 сентября в две смены там будут учиться 900 школьников, среди них более 200 первоклассников.

Читайте также: Школ под землей в Харькове пока хватает на 8% учащихся — более 3 тысяч детей

Мэр Игорь Терехов сообщал, что к началу нового учебного года в Харькове планируют возвести еще три подземные школы, рассматривают Новобаварский, Холодногорский и Шевченковский районы. Уже известно, что одну школу собираются построить в Харькове до 20 декабря 2024 года на территории лицея №153 на улице Академика Богомольца. Ожидаемая стоимость — 70 миллионов гривен.

Читайте также: Выпускные стартовали в Харькове: Терехов вручил первые знаки отличия (фото)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 21 июня: приговор корректировщику, утонул ребенок
Главные новости Харькова 21 июня: приговор корректировщику, утонул ребенок
21.06.2024, 23:06
Дрон РФ ударил по машине Укрпочты в Волчанской громаде: сотрудница погибла
Дрон РФ ударил по машине Укрпочты в Волчанской громаде: сотрудница погибла
21.06.2024, 21:24
Декоративные деревья и цветы: на Алексеевке жители обустроили двор дома (фото)
Декоративные деревья и цветы: на Алексеевке жители обустроили двор дома (фото)
21.06.2024, 12:14
Утонувшая в Харькове девочка купалась без спроса и не умела плавать — полиция
Утонувшая в Харькове девочка купалась без спроса и не умела плавать — полиция
21.06.2024, 21:59
Миллионы евро, чтобы пережить зиму: Терехов рассказал, кто помогает Харькову
Миллионы евро, чтобы пережить зиму: Терехов рассказал, кто помогает Харькову
20.06.2024, 09:30
В первой подземной школе Харькова уже нет свободных мест — Терехов (видео)
В первой подземной школе Харькова уже нет свободных мест — Терехов (видео)
21.06.2024, 22:43

Новости по теме:

14:17
Синегубов об угрозе для Боровой: могут объявить принудительную эвакуацию детей
14:33
В Польше растет число тех, кто плохо относится к беженцам из Украины – опрос
16:09
Многодетная семья с Николаевщины, потерявшая жилье, искала ночлег в Харькове
13:31
«Цель — чтобы из приграничья выехали все» — глава Золочевщины об эвакуации
09:07
Армия РФ убила на Харьковщине 93 ребенка, еще 332 были ранены — прокуратура

Вы читали новость: «В первой подземной школе Харькова уже нет свободных мест — Терехов (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 22:43;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Набор в первую подземную школу, построенную с нуля в Индустриальном районе Харькова, завершен, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.".