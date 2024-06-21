У першій підземній школі Харкова вже немає вільних місць – Терехов (відео)

Набір до першої підземної школи Харкова, збудованої з нуля в Індустріальному районі, завершений, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

“Хочу сказати, вільного місця вже немає у цій школі. У дві зміни ми будемо мати можливість навчати 900 учнів. Крім цього, до 1 вересня з’являться ще школи. Ми починаємо будівництво таких шкіл. Не до 1 вересня, але в кожному районі ми будемо вимушені побудувати такі школи”, – сказав міський голова.

Нагадаємо, 13 травня на території гімназії №88 в Індустріальному районі Харкова відкрили першу в Україні поземну школу, збудовану з нуля. Реалізація цього проєкту коштувала міському бюджету 58,8 мільйона гривень, а підрядником було АТ «Трест Житлобуд-1». З 1 вересня у дві зміни там навчатимуться 900 школярів, серед них понад 200 першокласників.

Мер Ігор Терехов повідомляв, що до початку нового навчального року у Харкові планують звести ще три підземні школи, розглядають Новобаварський, Холодногірський та Шевченківський райони. Вже відомо, що одну школу збираються збудувати до 20 грудня 2024 року на території ліцею №153 на вулиці Академіка Богомольця. Очікувана вартість – 70 мільйонів гривень.