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У Харкові планують будівництво ще трьох підземних шкіл

Суспільство 09:51   03.04.2024
Оксана Горун
У Харкові планують будівництво ще трьох підземних шкіл

Ще три підземні школи планують збудувати у Харкові до початку нового навчального року. Про це журналістам повідомив мер Ігор Терехов, повідомляє пресслужба міськради.

Мер наголосив, що зведення подібних шкіл планується у всіх районах Харкова. Зараз для будівництва міська влада розглядає Новобаварський, Холодногірський та Шевченківський райони. Крім того, за кошти субвенції з державного бюджету одну підземну школу проєктує ХОВА.

“Хочу, щоб до початку нового навчального року в Харкові з’явились ще три підземні школи. У будь-якому разі ми працюємо над цим”, – повідомив Ігор Терехов.

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За його словами, першу підземну школу звели в Індустріальному районі. Реалізація цього проєкту коштувала міському бюджету 58,8 млн грн. На перший час у закладі встановили обладнання зі шкіл, які через війну поки не працюють. У подальшому USAID на безоплатній основі надасть нове обладнання (комп’ютери, інтерактивні дошки тощо).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 09:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще три підземні школи планують збудувати у Харкові до початку нового навчального року. Про це журналістам повідомив мер Ігор Терехов, повідомляє пресслужба міськради".