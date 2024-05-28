Шкіл під землею в Харкові поки що вистачає на 8% учнів – понад 3 тисячі дітей
Понад 3 тисячі дітей у Харкові зараз навчається офлайн. Це 8% від загальної кількості школярів, які перебувають у місті, розповіла на брифінгу за підсумками навчального року керівниця департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко.
За її словами, діти відвідують заняття на п’яти станціях метро, у протирадіаційному укритті у школі №173, а також у підземній школі в Індустріальному районі.
“Загалом це 3146 дітей, але ми зараз працюємо уже над розширенням осередків в метрополітені, в ПРУ і плануємо будівництво нових підземних шкіл… Наразі в Харкові перебувають 54 тисячі дітей. Усього за мережею ми навчаємо 104 тисячі дітей, тобто всіх по всьому світу. А у Харкові трохи більше ніж 50%, 54 тисячі. Якщо ми візьмемо трохи більше ніж 3 тисячі, то це десь 8%. Це небагато, але це те, що ми наразі маємо”, – розповіла Деменко.
Вона також уточнила, що 35% дітей перебувають за кордоном. Щодо вчителів, то в Харкові залишаються майже 80%. Також у місті перебувають 100% керівників закладів освіти.
Деменко нагадала, що навчання у змішаному форматі стартувало в місті у вересні 2023 року – з відкриттям метрошколи. До цього був тільки онлайн.
“На початку травня ми розпочали навчання в так званій підземній школі, але це протирадіаційне укриття, де навчаються одночасно понад 400 дітей. Тобто ми щодня у дві зміни маємо можливість охопити майже 900 дітей навчанням. Це дійсно серйозний здобуток, бо ці осередки – це єдині такі приклади, які ми маємо в нашій країні”, – підкреслила очільниця міськосвіти.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Деменко, метрошкола, образование, подземная школа, учебный год, Харків, школа;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 15:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 3 тисячі дітей у Харкові зараз навчається офлайн".