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Шкіл під землею в Харкові поки що вистачає на 8% учнів – понад 3 тисячі дітей

Суспільство 15:04   28.05.2024
Олена Нагорна
Шкіл під землею в Харкові поки що вистачає на 8% учнів – понад 3 тисячі дітей

Понад 3 тисячі дітей у Харкові зараз навчається офлайн. Це 8% від загальної кількості школярів, які перебувають у місті, розповіла на брифінгу за підсумками навчального року керівниця департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко.

За її словами, діти відвідують заняття на п’яти станціях метро, у протирадіаційному укритті у школі №173, а також у підземній школі в Індустріальному районі.

“Загалом це 3146 дітей, але ми зараз працюємо уже над розширенням осередків в метрополітені, в ПРУ і плануємо будівництво нових підземних шкіл…  Наразі в Харкові перебувають 54 тисячі дітей. Усього за мережею ми навчаємо 104 тисячі дітей, тобто всіх по всьому світу. А у Харкові трохи більше ніж 50%, 54 тисячі. Якщо ми візьмемо трохи більше ніж 3 тисячі, то це десь 8%. Це небагато, але це те, що ми наразі маємо”, – розповіла Деменко.

Вона також уточнила, що 35% дітей перебувають за кордоном. Щодо вчителів, то в Харкові залишаються майже 80%. Також у місті перебувають 100% керівників закладів освіти.

Деменко нагадала, що навчання у змішаному форматі стартувало в місті у вересні 2023 року – з відкриттям метрошколи. До цього був тільки онлайн.

“На початку травня ми розпочали навчання в так званій підземній школі, але це протирадіаційне укриття, де навчаються одночасно понад 400 дітей. Тобто ми щодня у дві зміни маємо можливість охопити майже 900 дітей навчанням. Це дійсно серйозний здобуток, бо ці осередки – це єдині такі приклади, які ми маємо в нашій країні”, –  підкреслила очільниця міськосвіти.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 15:04;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 3 тисячі дітей у Харкові зараз навчається офлайн".