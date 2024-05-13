230 дітей прийшли сьогодні до першої підземної школи Харкова

Навчання у підземній школі Харкова проходитиме у змішаному форматі: частину занять діти відвідуватимуть дистанційно, а частина – очно, розповіла начальник Управління освіти Індустріального району Олена Збицька.

Для учнів 1-4 класів в підземній школі проводитимуть по три уроки, для старших – по чотири.

Сьогодні навчатися в цій школі прийшли 230 дітей. А з 1 вересня у дві зміни там навчатимуться 900 школярів, і серед них понад 200 першокласників.

«Ми намагалися створити такі умови, як у звичайній школі. Тому у нас є класи, ресурсна кімната для занять з психологом та педагогічний воркшоп, де викладачі збираються в перервах між уроками. Також є буфет та медичний кабінет», – розповіла Олена Збицька.

Ця підземна школа буде пунктом проведення національного мультипредметного тесту.

Фото: Харківська міськрада