230 дітей прийшли сьогодні до першої підземної школи Харкова
Навчання у підземній школі Харкова проходитиме у змішаному форматі: частину занять діти відвідуватимуть дистанційно, а частина – очно, розповіла начальник Управління освіти Індустріального району Олена Збицька.
Для учнів 1-4 класів в підземній школі проводитимуть по три уроки, для старших – по чотири.
Сьогодні навчатися в цій школі прийшли 230 дітей. А з 1 вересня у дві зміни там навчатимуться 900 школярів, і серед них понад 200 першокласників.
«Ми намагалися створити такі умови, як у звичайній школі. Тому у нас є класи, ресурсна кімната для занять з психологом та педагогічний воркшоп, де викладачі збираються в перервах між уроками. Також є буфет та медичний кабінет», – розповіла Олена Збицька.
Ця підземна школа буде пунктом проведення національного мультипредметного тесту.
Фото: Харківська міськрада
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: діти, Индустриальный район., нмт, подземная школа, урок, учеба, ученики, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 17:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Навчання у підземній школі Харкова проходитиме у змішаному форматі: частину занять діти відвідуватимуть дистанційно, а частина – очно, розповіла начальник Управління освіти Індустріального району Олена Збицька.".