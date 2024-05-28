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Мест в школах под землей в Харькове осенью станет больше: как подать заявление

Общество 16:21   28.05.2024
Елена Нагорная
Мест в школах под землей в Харькове осенью станет больше: как подать заявление

Четыре новые учебные ячейки планируют оборудовать на станции метро «Имени А. С. Масельского», рассказала на брифинге по итогам учебного года руководитель департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.

«Это будет шестая станция. При поддержке ЮНИСЕФ она будет создаваться. И при государственной поддержке Германии она будет обустраиваться. У нас уже есть такие договоренности. И еще у нас есть одна ячейка. Мы ее рассматриваем. Я пока озвучивать не буду, чтобы вы потом не сказали, что я вам соврала. Но мы планируем расширяться… Уже сейчас Немышлянский район активно работает с родителями над тем, кто из детей желает учиться офлайн. Индустриальный район — почти все желающие будут охвачены, потому что мы сможем в подземной школе посменно обучать полторы тысячи детей», — отметила Деменко.

Расширение образовательной сети в защитных сооружениях, по ее словам, в следующем учебном году позволит охватить офлайн-обучением на 1,5-2 тысячи больше детей (сейчас это более 3 тысяч). Приоритет — начальная школа. Так, на обучение в новой подземной школе в Индустриальном районе уже подали около тысячи заявлений, из них 350 — в первые классы.

«Мы стараемся удовлетворить потребности родителей. Но если нам не удастся удовлетворить всех, то, без обид, прежде всего мы будем зачислять на офлайн-обучение первоклассников и начальную школу… Для 9, 10, 11 классов онлайн-обучение вообще не проблема. А для малышей, для 6, 7, 8-летних детей — это очень сложно. Во-первых, это сложно самой семье, потому что маме, бабушке или отцу нужно сидеть рядом и помогать. Второе, для маленького ребенка три-четыре урока в гаджете ежедневно — это вредно. Уровень социализации, уровень формирования коллектива — нулевой», — пояснила Деменко.

По прогнозу горобразования, всего в сентябре в первые классы в Харькове пойдут 7,5 тысяч детей, 5 тысяч родителей уже подали заявления.

«Заявления мы принимаем в любом варианте. По электронной почте, на мобильный телефон, в любом мессенджере. Или директору, или классному руководителю, лишь бы мы видели, что это заявление от родителей. Они в том же электронном виде могут прислать документы детей. И это может быть и офлайн, если родители хотят лично познакомиться со школой», — добавила руководительница департамента.

Напомним, решение о создании новых классов в помещениях станции метро «Имени А. С. Масельского» приняли 22 мая на заседании исполнительного комитета горсовета. В прошлом году учебные классы обустроили на пяти станциях: «Победа», «Университет», «Метростроителей», «Тракторный завод» и «Академика Павлова».

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 16:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре новые учебные ячейки планируют оборудовать на станции метро «Имени А. С. Масельского»".