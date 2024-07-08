Заключен договор на вторую подземную школу в Харькове: детали, когда построят

Вторую подземную школу в Харькове будут строить с нуля на улице Академика Богомольца, 15. Защитное сооружение будет стоить 69,99 миллиона гривен, а сдать ее должны сдать до 20 декабря 2024 года.

Договор на работы 3 июля заключили управление образования администрации Новобаварского района и ООО «ТТ 2006», которое было единственным участником тендера, сообщается на портале публичных закупок «Prozorro».

Согласно договору, площадь противорадиационного укрытия составит 988,6 квадратных метров. В нем должны разместиться 352 человека — 302 ученика и 50 работников.

Как комментируют в ОО «Харьковский антикоррупционный центр», стоимость квадратного метра строительства укрытия составляет около 70 тысяч гривен, что дешевле подобных работ в области.

«Например, для лицея в Близнюках стоимость строительства квадратного метра составит 100 тысяч гривен, для Люботина цена составляла 159 тысяч. В Натальино (Красноградский район) укрытие будет рассчитано на 400 человек при площади строительства 1382,1 кв. м — стоимость квадратного метра более 92 тысяч гривен», — констатируют в ХАЦ.

При этом, отмечают активисты, цены в смете на вторую подземную школу Харькова несколько завышены.

«Арматуру А500 с 16 мм планируют покупать по 45151 гривны без НДС за тонну, когда на сайте «Метинвеста» цена такой арматуры в Харькове — 31700 гривен. Только на приобретении арматуры цена может быть завышена на 5 миллионов гривен. Цена бетонной смеси В30 заложена на уровне 4887 гривен за кубический метр, хотя завод в Харькове предлагает такой бетон по 3750-3900 гривен за кубический метр. Возможная переплата на приобретении бетона составляет более двух миллионов гривен. Также стоит отметить, что в перечне оборудования для школы удивляет отсутствие генератора на случай обесточивания», — пишут антикоррупционеры.

По их данным, директором и учредителем ООО «ТТ 2006» является Виталий Полежаев, проектантом была фирма «Танкриабуд», а главным инженером проекта Александр Кулаков.

Напомним, 13 мая на территории гимназии №88 в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине поземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». С 1 сентября в две смены там будут учиться 900 школьников, среди них более 200 первоклассников.

Мэр Игорь Терехов сообщал, что к началу нового учебного года в Харькове планируют возвести еще три подземные школы, рассматривают Новобаварский, Холодногорский и Шевченковский районы.