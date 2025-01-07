Підземна лікарня у Харкові: на 2025-й з держбюджету передбачили 89 млн грн
Розробка проєкту підземної лікарні «Ковчег» у Харкові – на фінальній стадії, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Такий проєкт буде, напевно, найпершим в нашій державі, одним з першим в Європі точно», – зазначив голова ХОВА.
Він також розповів: «Ковчег» побудують так, щоб з будь-якого відділення обласної лікарні був доступ до цього приміщення.
«Щоб люди мали змогу, не проходячи через вулицю, спуститись в укриття, або продовжити надавати медичні послуги в цій підземній лікарні. Одночасно у закладі зможуть перебувати понад 2000 людей», – повідомив Синєгубов.
Реалізувати проєкт планують впродовж трьох років. У 2025 році передбачено перші 89 мільйонів гривень із держбюджету для його втілення, додав Синєгубов.
«Підземна лікарня буде оснащена відділеннями невідкладної допомоги, операційного блоку, інтенсивної терапії, акушерства, педіатрії, інфекційних хвороб та стоматології. Сучасна діагностична лабораторія, обладнана УЗД, КТ, МРТ та рентгеном, дозволить забезпечувати пацієнтів комплексним та ефективним обстеженням», – заявив голова ХОВА.
Відео: Олег Синєгубов
Нагадаємо, 25 листопада Синєгубов вперше публічно повідомив, що підземний медичний комплекс збудують на базі Харківської обласної клінічної лікарні. За його даними, під час розробки проєкту врахували досвід Ізраїлю та інших країн, які мали військові конфлікти. Лікарня займатиме під землею 15 тисяч квадратних метрів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: больница, госбюджет, Олег Синегубов, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2025 в 15:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розробка проєкту підземної лікарні «Ковчег» у Харкові – на фінальній стадії, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".