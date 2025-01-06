Ремонт Обласної лікарні в центрі Харкова завершується: що зміниться (фото)
Реконструкція відділень Харківської обласної клінічної лікарні – на завершальному етапі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«У ході комплексної модернізації приймально-діагностичного, реабілітаційного відділення та відділення екстреної медичної допомоги плануємо повністю осучаснити послуги з діагностики, лікування та реабілітації, що зробить їх більш якісними і доступними», — пише Синєгубов.
Він уточнив, що наразі у приміщеннях триває заміна сантехніки, опалення, вентиляції, електромонтаж, а також реконструкція фасаду, заміна вікон і дверей, утеплення будівлі. Особлива увага приділяється безбар’єрності та доступності для маломобільних груп населення.
Загальна вартість будівництва – близько 238 мільйонів гривень, з них 80% – кошти державного бюджету, 20% – обласного бюджету.
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
За оцінкою Синєгубова, щорічно понад 40 тисяч пацієнтів отримуватимуть доступ до сучасних діагностичних методів, ефективного лікування та якісної реабілітації.
“Для жителів області стануть доступнішими сучасні технології обстеження — від ультразвукових апаратів до МРТ і КТ. Новітнє ангіографічне обладнання дозволить надавати пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями комплексну діагностику та лікування”, – додав начальник ХОВА.
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Реконструкція відділень Харківської обласної клінічної лікарні – на завершальному етапі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".