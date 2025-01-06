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Ремонт Обласної лікарні в центрі Харкова завершується: що зміниться (фото)

Суспільство 20:33   06.01.2025
Олена Нагорна
Ремонт Обласної лікарні в центрі Харкова завершується: що зміниться (фото) Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Реконструкція відділень Харківської обласної клінічної лікарні – на завершальному етапі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«У ході комплексної модернізації приймально-діагностичного, реабілітаційного відділення та відділення екстреної медичної допомоги плануємо повністю осучаснити послуги з діагностики, лікування та реабілітації, що зробить їх більш якісними і доступними», — пише Синєгубов.

Він уточнив, що наразі у приміщеннях триває заміна сантехніки, опалення, вентиляції, електромонтаж, а також реконструкція фасаду, заміна вікон і дверей, утеплення будівлі. Особлива увага приділяється безбар’єрності та доступності для маломобільних груп населення. 

Загальна вартість будівництва – близько 238 мільйонів гривень, з них 80% – кошти державного бюджету, 20% – обласного бюджету.

Харківська обласна клінічна лікарня
Фото: Олег Синєгубов/телеграм

За оцінкою Синєгубова, щорічно понад 40 тисяч пацієнтів отримуватимуть доступ до сучасних діагностичних методів, ефективного лікування та якісної реабілітації.

“Для жителів області стануть доступнішими сучасні технології обстеження — від ультразвукових апаратів до МРТ і КТ. Новітнє ангіографічне обладнання дозволить надавати пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями комплексну діагностику та лікування”, – додав начальник ХОВА. 

Харківська обласна клінічна лікарня
Фото: Олег Синєгубов/телеграм

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 20:33;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Реконструкція відділень Харківської обласної клінічної лікарні – на завершальному етапі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".